Tra Dayane Mello e Giulia Salemi nella casa del GFVip gli animi sembrano essersi placati. Dopo gli scontri in puntata e le accuse reciproche dei giorni successivi, le due concorrenti hanno avuto un chiarimento. A deporre l'ascia di guerra è Dayane: "È un mio difetto, non tuo. Sono strana e in questo periodo sca**ata, non è niente di personale". Giulia le ha spiegato il motivo della sua delusione: "Non puoi farmi una colpa perché sorrido, dovresti essere felice per me. Io non ho mai nutrito antipatia nei tuoi confronti e qui dentro ti reputavo un'amica". Dayane: "È così, ma da un po' di tempo in casa c'è un'energia strana, qualcosa è cambiato".

Le confidenze di Giulia Salemi su Pierpaolo

Chiariti i malintesi, Giulia e Dayane hanno ritrovato la sintonia, così la modella si è sentita di farle una domanda personale: "Ma posso chiederti una cosa? Quando sei entrata qui ti piaceva già Pierpaolo?". Giulia Salemi: "No. Ma noi scherzavamo, eravamo amici. L'ho sempre visto solo così, non è stato un colpo di fulmine tra noi. Poi da qualche settimana ci siamo avvicinati molto". Dayane ha continuato ad indagare: "Ma tu sembravi gelosa di lui anche quando c'era Elisabetta". Giulia: "Forse involontariamente". E alla domanda: "Pensi che fuori potrebbe nascere una relazione?", l'influencer ha risposto: "Sì, ma non voglio rimanere ‘appesa' quando esco. Devo dire che a differenza di Francesco (Monte) lui mi sta dando delle rassicurazioni per aprire il mio cuore".

Le accuse reciproche di Dayane e Giulia Salemi

Le due donne della casa non se le sono mandate a dire. L'influencer ha puntato il dito contro Dayane, colpevole di aver "abbandonato" la sua amica Rosalinda. Ma per la modella brasiliana le cose stanno diversamente e, sentendosi attaccata, ha accusato Giulia di essere infantile. Secondo lei, la storia con Pierpaolo e la serenità che dimostra davanti alle telecamere sarebbero una farsa: "Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la Giulia che sei adesso non ho niente da fare. Sei troppo bambina". Giulia non ha tardato a replicare per le rime: "Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. Non venire a insegnarmi a essere donna".

La frecciatina di Giulia Salemi

Giulia Salemi non è stata ad ascoltare. Nonostante durante lo scontro in puntata abbia mantenuto la calma, spinta dalle continue provocazioni di Dayane, l'influencer è esplosa finendo per alzare i toni lanciando contro la modella brasiliana alcune frecciatine non indifferenti. Ma Dayane Mello ha sempre la risposta pronta: la "Non iniziare a fare drammi, hai vinto tutto: la tua storia d'amore e la mia amica", l'ha smorzata piena di rabbia. Così Giulia Salemi è passata al contrattacco, toccando il punto debole di Dayane: