GFVip, Francesca Cipriani decisa ad abbandonare: “Sono in ansia, voglio sapere quando andremo via” Francesca Cipriani vuole lasciare il Grande Fratello Vip. La concorrente si è detta in ansia perché il conduttore non ha comunicato durante la puntata quale sarà il termine del reality.

A cura di Ilaria Costabile

Il 13 dicembre è ormai alle porte e i concorrenti del Grande Fratello Vip fremono per sapere le loro sorti, dal momento che il reality in prima battuta sarebbe dovuto concludersi proprio in quella data, ma è stato prolungato fino a marzo 2022. Qualcuno, però, non sembra essere particolarmente tranquillo come Francesca Cipriani che proprio durante la puntata di ieri è stata colta da un attacco di malinconia per il suo fidanzato Alessandro. Dopo la puntata, infatti, ha manifestato il suo malessere nei confronti di una situazione che tende ad essere sempre meno chiara.

La preoccupazione di Francesca Cipriani

La gieffina, infatti, si è detta irrequieta e decisa a chiedere delucidazioni in merito al possibile prolungamento parlando con Davide Silvestri: "A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa". La Cipriani, quindi, si preoccupava del fatto che dal suo futuro marito non fosse arrivato nessun messaggio, nessun rassicurazione come invece è accaduto per altri concorrenti:

Poi Alessandro non mi ha mandato un messaggio. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano. Stasera non ci calcolano, ora faranno i confessionali post puntata. Io ricordo che finiva il 13, ma non posso mettere la mano sul fuoco, qui dentro sto perdendo la memoria. Voi come fate ad essere così sereni? Venerdì ce lo daranno e la risposta la diamo lunedì prossimo?

La gieffina continua il suo ragionamento, portando avanti i suoi dubbi in merito alla possibilità di poter abbandonare il reality, confusa dalle ultime dichiarazioni di Signorini che, in effetti, ha chiesto ai concorrenti di prepararsi in vista del Natale. Chiedendo supporto ai suoi coinquilini la Cipriani sull'orlo di una crisi rincara la dose: "Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. A me manca da morire il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo".