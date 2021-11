GFVip, Alex Belli su Soleil Sorge: “Non riesco a starle lontano, ci cerchiamo, ci machiamo” Alex Belli, ormai, non riesce a nascondere il suo crescente interesse nei confronti di Soleil Sorge. L’attore, anche in confessionale, dichiara di avere il desiderio di cercarla ogni giorno e anche più volte durante la giornata: “Ci cerchiamo, ci manchiamo è inutile negarlo, ma se una cosa mi fa stare bene io la faccio”.

A cura di Ilaria Costabile

L'unico luogo più o meno sicuro e lontano da occhi indiscreti della casa del Grande Fratello Vip è il confessionale, quindi, se anche lì o i gieffini commentano e ammettono certe cose, non ci sono supposizioni che tengano. Per cui, Alex Belli ha regalato al pubblico del reality show, nel caso ce ne fosse bisogno, un'ulteriore conferma sul suo trasporto nei confronti di Soleil Sorge. Chiamato nella stanza rossa, infatti, l'attore ha dichiarato di cercare costantemente la gieffina ogni giorno.

La confessione di Alex Belli

Belli, infatti, ha dichiarato apertamente durante il confessionale quali sono le emozioni che prova stando accanto all'influencer, da cui ormai non riesce a separarsi, nonostante sia la cosa più giusta da fare, sebbene abbia dichiarato in più occasioni che è un rapporto che lo fa stare bene:

Mi hanno inculcato nella testa in questi giorni di starle lontano, ma non ci riesco. Ho bisogno di lei in questi momenti, ho bisogno della sua pazzia, molto probabilmente senza di lei tutto questo sarebbe più difficile. È tutto un incontro, durante la giornata vedo che lei mi cerca, tutto a livello telepatico, è inutile negarlo ci cerchiamo, ci manchiamo. Mi fa star bene e se una cosa mi fa star bene è giusto che io la faccia e me ne fotto di tutte le critiche che posso ricevere.

D'altro canto, poi, quanto dichiarato da Alex Belli non sembra aver turbato più di tanto Soleil che, infatti, sempre tra le mura del confessionale dichiara: "Le parole che lui mi ha detto sono meravigliose, ma non mi hanno sorpresa più di tanto, perché certe cose si sentono non hai bisogno di dirle".

Il distacco da Delia Duran

Tra i due la complicità è davvero alle stelle e l'attore ha rivelato alla gieffina che avrebbe voluto incontrarla anche in passato, prima ancora di entrare nella casa del Grande Fratello e vivere questa esperienza insieme. Gli atteggiamenti di Belli, ovviamente, hanno scatenato la reazione di sua moglie Delia Duran che, ovviamente, gli ha chiesto di comportarsi ricordandosi quanto si erano detti prima che lui iniziasse questa esperienza televisiva. L'argomento è stato affrontato anche nella scorsa puntata, ma lui a quanto pare non ha alcuna intenzione di rinunciare a questo rapporto creato con Soleil.