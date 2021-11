GFVip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Non sai quante volte avrei voluto incontrarti” Tra Alex Belli e Soleil Sorge il feeling è sempre più forte. I due sono ormai inseparabili e durante un discorso, tra i tanti in solitaria, l’attore non ha esitato a rivelare all’influencer un suo pensiero ricorrente da quando si sono conosciuti: “Non sai quante volte avrei voluto incontrarti” avvalorando quell’attrazione che, ormai, è difficile da nascondere.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Alex Belli e Soleil Sorge, ormai, l'attrazione è alle stelle e non c'è modo di fermare discorsi in solitaria, sguardi languidi, abbracci ed effusioni di vario genere. Nascosti in sauna e lontano dagli altri inquilini, i due hanno parlato a cuore aperto e l'attore, ormai senza freni, quasi dimenticandosi che fuori Cinecittà c'è sua moglie Delia Duran a guardarlo, si è lasciato andare in una vera e propria dichiarazione alla gieffina.

La confessione di Alex Belli a Soleil Sorge

La vita al Grande Fratello, si sa, non è certamente semplice. Condividere spazi e tempo con persone con le quali non c'era mai stato un rapporto precedente può generare delle difficoltà. Tra Soleil Sorge e Alex Belli, invece, si è creato subito un feeling incredibilmente solido, incrementato anche da un'attrazione, difficile da non notare, da parte di entrambi. In una delle tante chiacchierate tra loro, l'influencer sottolinea la bellezza di questo incontro: "Aver anche solo trovato una persona così è già un tesoro immenso, anche fuori di qui, magari non sarebbe stato lo stesso, magari non avremmo avuto modo di conoscerci allo stesso modo, ma sai com’è il destino a volte porta magari a cose diverse". L'attore, quindi, guardandola negli occhi aggiunge: "Io avrei voluto incontrarti tante volte. Avrei voluto ma sai, il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa".

La gieffina, forse un po' stupita questa dichiarazione continua: "Eh si vede che doveva andare così. È meglio, perché pensa se ci fossimo incontrati prima, avremmo avuto non so, un’altra esperienza sarebbe stato allo stesso modo di come è stato qui. Che è una cosa altrettanto bellissima". Belli, ormai nel pieno della conversazione rimarca il concetto e sottolinea: "Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati".

La reazione di Delia Duran

Il legame tra i due gieffini è ormai difficile da nascondere. In più occasioni, infatti, non hanno negato di provare un'attrazione reciproca. "Potrei innamorarmi del tuo cervello" ha dichiarato Alex Belli che ha poi aggiunto che se fosse single qualcosa sarebbe potuto nascere tra loro, però, sembra aver dimenticato che sua moglie assiste alle sue performance nella casa più spiata d'Italia e, infatti, in una lettera la modella ha chiesto a suo marito di ridimensionare i suoi comportamenti.