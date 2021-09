GFVip 6, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si separano: “Mi mancherai da morire” Per Manila Nazzaro si tratta della seconda esperienza in un reality, la prima separata da Lorenzo Amoruso, con il quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2019. Il loro legame ne era uscito rafforzato. Tocca capire se il loro amore non pagherà lo scotto dei lunghi mesi nella casa e se vedremo l’ex calciatore fare capolino tra le mura di Cinecittà. “Sei la mia forza”, replica lei al tenero messaggio che Amourso le dedica sui social.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è tempo di dirsi addio, o meglio arrivederci, prima di dividersi. L'ex Miss Italia sta iniziando proprio in questi giorni il periodo di quarantena obbligatorio, previsto anche quest'anno per i concorrenti che entreranno nella casa del GFVip. Al loro ingresso d'altronde manca ormai pochissimo ed è giunto il tempo dei saluti e degli ultimi preparativi. Per Manila Nazzaro si tratta della seconda esperienza in un reality, la prima separata dalla sua dolce metà: con Lorenzo Amoruso aveva partecipato a Temptation Island nel 2019 e il loro legame ne era uscito rafforzato. Ora tocca capire se il loro amore non pagherà lo scotto dei lunghi mesi nella casa, ma sembra già chiaro che vedremo spuntare Amoruso tra le mura di Cinecittà per riabbracciare la sua amata. "Sei la mia forza", replica lei sui Instagram.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso pronti alle nozze

Nel frattempo, l'ex calciatore sente già la sua mancanza: "Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GFVip 2021, poiché vige il protocollo anti COVID. Nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità, non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire". Così si fa forza Lorenzo Amoruso, che si prepara a mesi di lontananza dalla sua Manila. Chissà che questo periodo non spinga Amoruso a fare la fatidica proposta alla showgirl, visto che da tempo la coppia parla di matrimonio, che come hanno chiarito arriverà solo dopo il suo divorzio dall'ex marito Francesco Cozza, ex calciatore della Reggina, dal quale ha avuto due figli Nicolas e Francesco Pio. Di recente Manila e Lorenzo Amoruso hanno provato ad avere un bambino. Purtroppo la gravidanza ha avuto complicazioni e la coppia ha perso il piccolo, un dramma che tuttavia ha rafforzato il loro legame e la loro voglia di diventare una famiglia.

Chi è Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è stata eletta Miss Italia nel 1999, è un'attrice teatrale e volto tv. Ha partecipato al Bagaglino, è stata inviata e poi conduttrice di Mezzogiorno in famiglia ed è apparsa anche a Quelli che è il calcio, L'anno che verra e Live – Non è la d'Urso. Insieme al suo attuale compagno neo 2019 ha partecipato all'edizione Vip di Temptation Island, mentre di recente ha condotto una trasmissione radiofonica per RTL, dove prevede di tornare dopo la sua partecipazione al GFVip. Ha alle spalle il matrimonio con Francesco Cozza, finito nel 2017, quando ha conosciuto Lorenzo Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore che ha militato nel Bari e nella Fiorentina. Insieme a Gianluca Vialli ha condotto il docu-reality Squadre da incubo e nel 2018 ha preso parte a Celebrity Masterchef.