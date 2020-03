Antonio Zequila è ormai il latin lover della casa del Grande Fratello Vip e di questo, anche il pubblico a casa, non ha mai dubitato. Eppure la faccenda che lo ha visto protagonista insieme ad Adriana Volpe nelle ultime settimane è stata determinante ai fini dell'immagine che l'attore ha diffuso sul piccolo schermo, e parlando con Antonella Elia dichiara di essersi confuso e di non aver mai avuto un flirt con la showgirl, ex padrona di casa de I Fatti Vostri, ma di aver conosciuto anche attrici di fama mondiale come Sharon Stone.

La storia con Adriana Volpe è stata archiviata

Tra coinquilini, ormai, si chiacchiera di ogni cosa e Antonella Elia e Antonio Zequila si ritrovano a parlare dei battibecchi degli ultimi giorni, citando soprattutto Valeria Marini, acerrima nemica della ex valletta e anche di Adriana Volpe che con l'attore napoletano ha estremizzato nuovamente i rapporti, dopo la lite verificatasi nella scorsa puntata del reality. Se la Elia chiede al suo compagno di avventura di evitare contatti continui con la diva del Bagaglino, Zequila rimarca il fatto che i suoi rapporti all'interno della casa non sono dettati da scelte affettive: "Tu devi capire che non è che se io parlo con qualcuno non ti voglio bene, smettiamola con queste tensioni, anche con Adriana io ci ho messo una pietra sopra".

Antonio Zequila conosce Sharon Stone

La showgirl che sembra aver ricucito i rapporti con le altre donne della casa, prende le difese della Volpe sottolineando il fatto che il modo di affrontare la questione non è stato particolarmente gentile nei confronti di una donna sposata e con una figlia: "Certo noi fra donne ci carichiamo con termini pesanti, però anche tu non hai parlato bene di lei." L'attore prontamente si difende e cerca di minimizzare quanto finora è stato detto su questo ipotetico flirt: "Ma era una battuta hanno riso tutti, ci siamo conosciuti ma non abbiamo mai avuto una relazione, poi l’ho confusa con un’altra ragazza, ho sbagliato. Non ne voglio parlare più, preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone”.

Antonella Elia sgrida Zequila

Antonellina non ha apprezzato questa ulteriore precisazione e redarguisce il suo coinquilino: "Ma lo vedi che devi fare sempre una classifica? Non è che perché ha fatto più film è più importante". Spazientito interviene subito Zequila che, ancora una volta, cerca di giustificare le sue parole, definendo l'incontro con l'attrice hollywoodiana più significativo: "Ma non sto dicendo questo, ma mi ricordo di quella mattina a Parigi quando la incontrai e sinceramente mi sembra qualcosa di più affascinante, come magari per te può essere Richard Gere"