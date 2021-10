GF Vip, Sophie discute con Gianmaria: “Sei ripetitivo, non è così che si alimenta un rapporto” Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni iniziano ad esserci i primi battibecchi. L’ex tronista ha dichiarato all’imprenditore partenopeo che il tipo di rapporto che si sta instaurando tra loro non le basta “è ripetitivo, troppo fermo”, ragion per cui la sua attrazione potrebbe non evolversi in altro. Lui, a suo modo, cerca di difendersi, ma senza grandi risultati.

A cura di Ilaria Costabile

Non è bastata la scelta in diretta tv fatta da Gianmaria Antinolfi per convincere Sophie Codegoni del fatto che lui sia davvero interessato a conoscerla. La gieffina, infatti, si è trovata ad affrontare una conversazione ben precisa con l'imprenditore partenopeo, spiegandogli per filo e per segno cos'è dei suoi atteggiamenti che proprio non le va giù e aggiungendo che se le cose continuano ad andare in questo modo anche l'attrazione che prova nei suoi confronti potrebbe scemare da un momento all'altro.

Il disappunto di Sophie

Un bacio appassionato tra Sophie e Gianmaria aveva fatto iniziare ufficialmente la relazione tra i due concorrenti del reality, che sembravano sempre più affiatati e complici. A quanto pare, però, qualcosa non va e a farlo notare è la giovane ex tronista che parlando apertamente con il gieffino non ha esitato a dirgli ciò che secondo il suo parere non può essere accettato in una fase iniziale di una conoscenza. La 19enne ha dichiarato:

Tutto troppo fermo, ripetitivo e senza un senso io non andrò mai più di così a livello emotivo perché non è un rapporto che cresce, ma è un rapporto basato su due abbracci dalle 20 alle 4 del mattino, a me non basta. Per me è normalità, nella realtà si parla. Un rapporto non si alimenta così, io provo un'attrazione che può diventare altro o finire nel nulla e restare sempre un'attrazione, se io in te non vedo una complicità a livello amichevole di divertimento e condivisione anche perché io non sono una molto appiccicosa.

Gianmaria prova a difendersi

Dal canto suo Gianmaria prova a spiegare a Sophie il suo punto di vista dicendole che il suo è un atteggiamento nato come se stessero al di fuori del reality, ragion per cui non è verosimile che stiano sempre insieme: "Io ragiono così, considerando che io ho bisogno dei miei spazi qui dentro, allora non mi avvicino perché penso che tu voglia la stessa cosa". A questo punto viene interrotto dalla Codegoni che, infatti, sottolinea: "Ma è giustissimo che tu abbia i tuoi momenti che tu mi vieni vicino, mi guardi mi accarezzi e te ne vai, non ha senso, perdonami, mi sono anche un po' scocciata".