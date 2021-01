in foto: Foto Endemol

Non bastassero i battibecchi all'interno della Casa, al Grande Fratello Vip le liti sono pure a distanza. Nelle ultime ore sono state protagoniste di uno scambio di frecciatine al veleno Cecilia Capriotti e Matilde Brandi. Al centro, il balletto della puntata in onda a Capodanno.

L'attacco di Cecilia Capriotti

La Brandi, presente in studio insieme agli altri concorrenti del Gf Vip eliminati o ritirati, è stata infatti chiamata a dare un giudizio sulla performance degli inquilini, in virtù della sua lunga carriera nella danza. Matilde ha definito la Capriotti come una delle meno brave (insieme a Carlotta Dell'Isola) e Cecilia non ha gradito le sue esternazioni. Queste le sue parole, pronunciate in piena notte:

Matilde simpaticissima devo dire, come un pugno in un occhio. Neanche la conosco… Dai su, poteva risparmiarsele le cose. Facesse la ballerina a casa sua e non rompesse. Lei è una di quelle che devono sempre dire ‘bravina, non bravina’… ma stai zitta! Ma stai zitta, che nessuno ti ha chiesto. Cose gratuite. Quando non sono amiche delle donne hanno problemi. Mi dispiace se qualcuno la conosce ma tutta ‘sta simpatia a me non mi fa una che fa così…

La risposta di Matilde Brandi

Alla Brandi lo sfogo di Cecilia non è sfuggito ed è arrivata puntualissima la replica via Twitter. Peraltro, sembra che già in precedenza la Capriotti avesse rivolto delle critiche contro di lei. A questo punto, è lecito auspicare un confronto tra le due prime donne nella prossima puntata del GF Vip