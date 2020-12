Il rapporto tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ha rischiato di incrinarsi a pochi giorni dalla diretta della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti, amiche fin dall’inizio del gioco, si sono scontrate a causa di una serie di incomprensioni. In particolare, Stefania si era risentita a causa di una clip nella quale aveva sentito Maria Teresa lamentarsi di lei. “Perché non sei venuta da me se avevi un problema? Avremmo chiarito”, le aveva rimproverato Stefania, prima di ammettere di essersi sentita tradita sia dall’amica che da Tommaso Zorzi. Nel corso della diretta del 18 dicembre, Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento.

Il chiarimento tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

Stefania Orlando per prima cosa ha avuto un chiarimento con Tommaso Zorzi che nella scorsa puntata l'ha nominata. Poi, ha avuto modo di parlare anche con Maria Teresa Ruta. Quest'ultima si è trovata tra due fuochi. Non solo Orlando se l'è presa con lei, ma anche Tommaso l'ha accusata di aver detto a Stefania di averla nominata su indicazione di Filippo Nardi. In puntata, Ruta ha chiarito:

"Ho fatto partire la giugulare a Stefania? Il mio obiettivo era che loro si parlassero, non potevo immaginare il motivo per cui Tommaso non fosse andato a dire a Stefania: ‘C'è un problema, parliamone altrimenti guarda che ti nomino'".

Zorzi, però, è intervenuto e ha svelato che la sera prima di nominare Stefania Orlando, ha avvisato sia lei che Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi: "Sappiate che farò delle nomination un po' spiazzanti e qualora avessi un dubbio, non mi farò problemi a nominare una di voi tre". Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Dopo questo scossone, i tre sono apparsi più uniti che mai.

I motivi della lite tra Ruta e Orlando

A scatenare la lite e il risentimento di Stefania era stata un’osservazione di Maria Teresa che l’aveva velatamente rimproverata per averle “rubato” l’interlocutore. Poco dopo, però, la conduttrice aveva dissimulato il fastidio, spiegando che il suo era solo uno scherzo. Una versione che non aveva convinto Stefania: “Pare Pulcinella, tra uno scherzo e l’altro dice la verità”.

Il chiarimento prima della diretta

Ma a poche ore dalla lite, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando erano riuscite a chiarirsi. Ad aiutarle hanno contribuito i coinquilini che avevano spiegato alle due che non c’era alcun motivo per litigare. “Eri il mio punto di riferimento”, aveva tentato di spiegare Stefania e la Ruta si era immediatamente scusata, sciogliendosi in lacrime: “Mi dispiace se ti ho involontariamente ferita, non l’ho fatto apposta. Io e te non ci siamo ami fatte niente di male”. Un abbraccio aveva sancito la pace tra le due e ripristinato la serenità nella Casa. A pochi giorni da quel momento è arrivato anche il chiarimento tra la Orlando e Tommaso Zorzi dopo la nomination a sorpresa dell’influencer.