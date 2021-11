GF Vip, Manuel si sfoga con Lulù: “Non sono arrabbiato con te, penso alla vita di m*** che ho avuto” Lulù Hailè Selassiè si è più volte scusata con Manuel Bortuzzo per aver usato inconsapevolmente le stesse parole di colui che gli ha sparato. Il nuotatore l’ha rassicurata, fin quasi a discuterci, spiegandole che non è in alcun modo arrabbiato con lei e sono altri i pensieri che gli passano per la testa: “Sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te”.

A cura di Elisabetta Murina

Lucrezia Hailé Selassie, in lacrime, si scusa con Manuel Bortuzzo per averlo definito con la stessa espressione (mother fuc**er) di colui che gli ha sparato. E lo fa subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 8 novembre, in cui il nuotatore ha ricevuto una lettera da parte della madre Rossella, contrariata per le parole usate dalla principessa. Vedendolo con il "viso arrabbiato e dispiaciuto", la ragazza ha pensato di averlo ferito e teme che per questo motivo lui possa prendere ancora una volta le distanze da lei. Ma Manuel l'ha rassicurata più volte, fin quasi a litigarci: "Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te".

Lo sfogo di Manuel dopo le scuse di Lulù

Di fronte all'insistenza di Lulù nel chiedergli scusa, Manuel ha perso la pazienza. Dopo averla più volte rassicurata di non essere affatto arrabbiato per l'espressione che ha usato goliardicamente, il nuotatore si è lasciato andare a un lungo sfogo. Se è apparso con un viso dispiaciuto, quasi arrabbiato, non è di certo per le parole della principessa, ma per via di alcuni pensieri sulla madre Rossella che lo preoccupano:

Sono stato molto chiaro in puntata, credo che bastino le mie parole. Te l’ho detto subito, non è giornata, non voglio niente. Te l’ho detto che mi manca mia madre e ho dei miei pensieri nei suoi confronti che non c’entrano con te ma c’entrano con la vita di me**a che ho avuto. Tu che c’entri mi chiedo? Niente! Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te.

La lettera di mamma Rossella per Manuel

Durante la puntata di lunedì 8 ottobre, Rossella, madre di Manuel, ha mandato al figlio una lettera in cui fa rifermento al rapporto con Lulù e spiega perché quell'espressione (che letteralmente significa "figlio di buona donna") usata dalla principessa l'ha ferita così tanto: "Sono stati detti gli insulti peggiori che si possano dire ad un figlio. Le parole, in italiano o in inglese, possono ferire anche chi ti sta accanto". Il nuotatore aggiunge poi che quelle sono state le ultime parole che sua madre ha sentito prima che gli sparassero.