GFVip, la mamma di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié: “Chi ti ama ti lascia libero” Un video mostra Lulù Selassié che in settimana va a frugare nelle cose di Manuel “rubandogli” qualche sigaretta: “Guarda quante ne ha, mother fuc*er”, esclama. L’espressione in inglese è un intercalare che letteralmente significa “figlio di buona donna”. La mamma di Manuel: “Sono stati detti gli insulti peggiori che si possano dire ad un figlio”, spiega nella lettera la signora Bortuzzo. Le parole, spiega Manuel, hanno ferito così tanto la mamma perché sono state le ultime che ha sentito prima che gli sparassero.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dopo una fase di allontanamento, sembrano aver ritrovato il giusto equilibrio nel loro rapporto. "Si è molto ridimensionata, ha capito di aver avuto degli atteggiamenti non da lei", ha spiegato Manuel nonostante le attenzioni di Lulù sono sempre un po' eccessive per lui che resta molto più freddo e distaccato rispetto a quanto vorrebbe Lulù. Fuori dalla casa, infatti, c'è qualcuno che non ha gradito le sue pressioni su Manuel e non ha tardato a mettere in guardia il ragazzo.

La lettera della mamma a Manuel Bortuzzo

Il nuotatore scoppia in lacrime quando sente la voce della mamma, che gli ha indirizzato una lettera per recapitargli un messaggio importante. Le sue parole riecheggiano in salone, dove Manuel e Lulù sono stati lasciati soli dai compagni. "Caro Manuel, mi viene difficile scriverti, perché sono molto riservata", inizia la signora Bortuzzo. "Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente. Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quando non ami quando ti vengano tolti", prosegue facendo riferimento al rapporto con Lulù. "C'è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli e credo che chi ti ama debba lasciarti libero di scegliere sempre". C'è stato un episodio in particolare che la mamma di Manuel non ha digerito: "È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c'eri…".

Lulù accusata per aver detto "Mother fuc*er"

C'è un video che mostra Lulù Selassié che in settimana va a frugare nelle cose di Manuel, nella sua stanza, "rubandogli" qualche sigaretta. La ragazza, ridendo con la sorella, gioca sull'accaduto: "Guarda quante ne ha, mother fuc*er", esclama. L'espressione in inglese è un intercalare che letteralmente significa "figlio di buona donna", ma che in realtà viene detto senza alcuna cattiva intenzione. Non la pensa così la mamma di Manuel: "Sono stati detti gli insulti peggiori che si possano dire ad un figlio", spiega nella lettera. "Le parole, in italiano o in inglese, possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia". Le parole, spiega Manuel, hanno ferito così tanto la mamma perché sono state le ultime che ha sentito prima che gli sparassero: "Il mio ultimo ricordo è finito con quelle parole, poi ho visto il volto di mia mamma".