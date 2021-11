Lulù piange per avere definito Manuel Bortuzzo come chi gli ha sparato: “Tua madre mi crede pazza” Al Grande Fratello Vip, Lulù Hailé Selassié è scoppiata a piangere dopo avere appreso di avere usato con Manuel Bortuzzo le stesse parole di colui che poi gli ha sparato. Mortificata, ha espresso il suo timore di perdere ancora una volta il nuotatore: “Non posso pensare che ti allontani da me ancora, non ce la faccio”.

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 8 novembre, è stata particolarmente intensa per Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié. Il nuotatore ha ricevuto una lettera da parte della madre Rossella. La donna è sembrata contrariata perché Lulù, rimarcando quante sigarette avesse Bortuzzo a disposizione, lo ha definito goliardicamente "mother fuc**r" (figlio di put**na, ndr), usando le stesse parole pronunciate da coloro che gli hanno sparato. Ovviamente, la principessa etiope è in assoluta buona fede e ha spiegato più volte di usare quell'espressione anche con sua sorella.

Le lacrime di Lulù Hailé Selassié

Lulù Hailé Selassié, dopo la puntata, è apparsa molto provata. La principessa etiope, infatti, dopo avere ascoltato le parole della madre di Manuel Bortuzzo, si è subito scusata con lui temendo di averlo ferito: "Quando una persona è sensibile si rende conto se qualcuno è triste. Io ho visto che il tuo viso è cambiato. Ti sei un attimo stranito ovviamente, ho sbagliato. Dalla tua faccia mi sembri arrabbiato, dispiaciuto, deluso". Manuel l'ha rassicurata, dicendole di non essere affatto arrabbiato: "Se sto così è perché mi manca mamma, non è per altro. Tranquilla. Non ti preoccupare, hai visto che ti ho subito difeso. Non è un problema".

Lulù teme che Manuel Bortuzzo possa allontanarsi

Lulù ha spiegato che dopo quanto accaduto in puntata, nutre il timore che Manuel Bortuzzo possa allontanarsi da lei per l'ennesima volta, così si è sciolta in lacrime:

"Mi dispiace tanto perché finalmente tutto era tranquillo tra di noi. Mi dispiace perché non voglio che tu ti allontani da me. La tua famiglia pensa che sono una pazza. Scusa, perché io non posso capire questo dolore. Posso soltanto immaginarlo, dato che non posso capirlo mi dispiace tanto. Non cambia niente tra noi? Non posso pensare che tu ti allontani da me ancora. Non posso, non ce la faccio. Domani mi verrai a svegliare ancora?"

Ma Manuel l'ha tranquillizzata sul fatto che la lettera della madre non causerà il suo allontanamento.