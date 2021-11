GF Vip, la regia oscura il momento del malore di Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo è stato nuovamente vittima di un malessere: il giovane nuotatore, concorrente del Grande Fratello VIP, dopo essersi assentato rifugiandosi nella stanza riservata a lui, ha fatto preoccupare i suoi inquilini della Casa di Cinecittà che subito sono corsi in suo aiuto. L’allarme pare esser rientrato.

Non sembra trovar pace il concorrente del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo, che nelle ultime ore sta lottando contro qualche piccolo malessere. Già vittima di un'indigestione giorni fa, i fan temevano un abbandono anticipato del nuotatore che per fortuna, nell'arco di alcune ore, si era già ripreso. Anche in precedenza era stato colpito da una cistite ma il papà, ai microfoni di Fanpage.it, rassicurò tutti spiegando si trattasse di un problema ordinario. Momenti di ‘down' possono capitare e per questo motivo il GF Vip ha riservato al concorrente una stanza privata dove rifugiarsi nei momenti in cui non si trova in perfetta salute. Purtroppo anche ieri un disturbo gli ha rovinato la serata.

Malore Manuel Bortuzzo, cosa è successo

Ieri, al calar del sole, Manuel Bortuzzo ha iniziato a sentirsi poco bene. Dopo cena avrebbe accusato un nuovo fastidio intestinale e per questo motivo avrebbe trascorso del tempo nella stanza privata a lui riservata dal programma. Dopo essersi assentato alcune ore Manuel si è riunito con i suoi compagni d'avventura in giardino per trascorrere la serata insieme. Improvvisamente, come attesta un video che circola sul web, si è sentito male generando panico e preoccupazione tra gli inquilini della Casa.

Il momento in cui la regia stacca la diretta

"Non sta bene Manu? Stai male?" si sente vociferare dalla concorrente italo americana Soleil Sorge che, con un tono preoccupato, si è avvicinata al nuotatore, già circondato da Aldo e Alex. Dopo aver spento l'audio, la regia del programma ha poi deciso di interrompere la diretta per dar tempo al concorrente di riprendersi.

La censura improvvisa ha destato preoccupazione tra i telespettatori che subito si sono interrogati sulle condizioni di salute di Manuel. L'allarme, a quanto pare, sembra esser rientrato: restiamo in attesa di aggiornamenti.