GF Vip, i dubbi di Jessica su Alex, Soleil e Delia Duran: “Volevano fare una cosa a tre” Dopo che Alex Belli è stato squalificato del GF Vip, Jessica Selassié si avvicina a Soleil Sorge per esprimerle i suoi dubbi sul “triangolo” che si era creato tra l’attore, la coinquilina e la moglie, Delia Duran: “Volevano fare una cosa a tre”.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata di lunedì 13 dicembre del Grande Fratello Vip è stata parecchio movimentata. Protagonisti indiscussi della serata sono stati Alex Belli e Soleil Sorge. L'attore è stato squalificato dal reality per aver violato le norme anti covid quando è corso ad abbracciare la moglie Delia Duran, entrata per l'ennesimo confronto. L'uscita di scena di Alex ha fatto decisamente crollare Soleil, che piange disperata in un angolo. Tuttavia, fuori e dentro la casa più spiata d'Italia sono in molti a credere che quello che c'è stato tra i due coinquilini sia stato progettato a tavolino. A farlo intendere, tra le righe, è stato lo stesso Alfonso Signorini in prima serata: "Mi chiedo se la loro storia sia finta”. E ora anche Jessica Selassié ha espresso a Soleil le sue perplessità nei conforti di Alex e Delia e di quanto accaduto durante la scorsa puntata.

I dubbi di Jessica su Alex, Soleil e Delia

Dopo la diretta, Jessica si è avvicinata a Soleil per esprimerle il suo punto di vista alla luce dei recenti avvenimenti: Alex squalificato dal GF Vip e le foto che ritraggono Delia mentre bacia un altro uomo, Carlo Cuozzo. La principessa crede che l'attore e sua moglie volessero creare un rapporto a tre con la coinquilina e che questo fosse programmato già da tempo:

Avranno visto che di tutte le persone, tu eri quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del sei bella che ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera.

Anche Soleil sembra confermare questa teoria:

Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due, fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Alex riguardo a loro, diciamo che non avevano senso le scenate a vicenda di gelosia.

Alex Belli squalificato dal GF Vip

Nella puntata del 13 dicembre, Alex Belli è stato eliminato dal reality. Non l'ha lasciato per sua scelta o per decisione del pubblico, ma è stato costretto a farlo per aver infranto le norme anti covid. L'attore ha avuto l'ennesimo confronto con la moglie, Delia Duran, che l'ha minacciato di rompere il matrimonio: "Ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto. Sei caduto in pieno in una trappola e ho una dignità. Io ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace". A quel punto Alex non si controlla e corre incontro a Delia, violando le norme anti Covid e costringendo Alfonso Signorini, come da regolamento, a squalificarlo. Sarà davvero un addio o magari tutto parte di qualcosa di organizzato?