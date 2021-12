GF Vip, Alfonso Signorini: “Imbarazzato da Alex e Soleil, mi chiedo se la loro storia sia finta” Il conduttore si rivolge al pubblico, chiedendosi se la storia tra i due sia sincera o scritta: “Io un’idea me la sono fatta, ma da conduttore di questo programma, mi limiterò a raccontare quello che accade”.

A cura di Andrea Parrella

La settimana appena trascorsa al Grande Fratello Vip è stata segnata, ancora una volta, da Alex Belli. Il concorrente ha avutoun pesante sfogo venerdì scorso, sul finire della puntata, gridando pesantemente e chiedendo di uscire dalla Casa, per non aver ricevuto alcun messaggio dai suoi cari per Natale, a differenza di tutti gli altri concorrenti. Nella puntata di lunedì 13 dicembre Belli si è spiegato: "Ho tre fratelli e una famiglia molto numerosa, sicuramente mi aspettavo un messaggi da loro per avere forza e spirito".

L'annuncio di Delia Duran

Il momento cruciale della puntata sarà l'ingresso in casa di Delia Duran, che a inizio puntata entra in studio per comunicare cosa ha intenzione di dire al marito dopo i risvolti degli ultimi giorni tra Alex e Soleil, sempre più legati. "Ho deciso che questa storia è finita e glielo dirò". All'insaputa di tutto questo, l'attore ha spiegato a Signorini le sue incertezze delle ultima ore: "Soleil sicuramente mi ha dato un momento di pace e mi ha fatto ritornare lucido. Quello che ho provato a fare in questi giorni è trovare il mio centro, il mio vero progetto di vita". Quindi ha proseguito così:

Il mio stato d'animo è quello di uscire di qua e riprendere in mano la mia vita che sta andando a rotoli. La mia vita è fuori di qui, con tutti i miei progetti. Quello che ho vissuto sino ad ora con Soleil è la vita che abbiamo costruito qui dentro. È bellissima, vera ed emozionante, ma non so dove stiamo andando.

Le parole di Signorini su Belli e Soleil

A quel punto Signorini ha chiuso il collegamento e si è rivolto ai telespettatori: "Mi sento in profondo imbarazzo guardando Alex e Soleil. Mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta, già pianificata da loro in ogni dettaglio, o se è il frutto di una serie di emozioni che non hanno saputo controllare. insomma, è tutto finto oppure no? Io un'idea me la sono fatta, ma da conduttore di questo programma, mi limiterò a raccontare quello che accade, nel bene e nel male. Poi sarà il tempo a dare risposta a tutte le legittime domande".