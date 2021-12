Alex Belli, cosa è successo dopo la sfuriata? La decisione del concorrente del Grande Fratello Vip Alex Belli, dopo la sfuriata in cui ha tentato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, è sparito per un po’ dalla casa. Cosa è successo? Ecco qual è stata la sua decisione.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2021 di sabato 11 dicembre, intorno alle ore 15:00, Alex Belli ha tentato di lasciare la casa. L'uomo era stravolto dopo aver notato che nessuno dei suoi cari si è degnato di fargli un videomessaggio, come al contrario è accaduto agli altri concorrenti. Così, si è scagliato contro la porta rossa, tentando di uscire. Dopo la sfuriata, è sparito dalla scena. Cosa è accaduto?

Alex Belli torna nella casa, balla e suona, non lascia il reality

Alex Belli è ricomparso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e la rabbia non c'era più. Come se non fosse mai accaduto nulla, ha ballato con Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli per preparare una coreografia e poi si è messo al pianoforte con Manuel Bortuzzo e ha suonato insieme a lui. Al momento, non è dato sapere cosa sia successo mentre parlava con gli autori. Probabilmente lo avranno rassicurato sulle motivazioni della mancanza di un messaggio da parte della sua famiglia. L'unico dato certo è che Alex Belli ha cambiato idea circa il desiderio di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Ha deciso di restare con i suoi compagni, almeno per il momento.

Alex Belli verrà punito come è accaduto a Lulù Selassié?

La sfuriata di Alex Belli è stata commentatissima su Twitter. In molti hanno ricordato che Lulù Selassié è stata punita con un provvedimento per "le parole ingiuriose rivolte al programma e ai suoi concorrenti". Durante il suo sfogo, Alex Belli ha detto: "Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer**. Apri questa porta caz**. Non sono scenate, me ne vado a fan**lo basta". Dunque, ha definito il reality "gioco di mer**" e non è detto che non diano alle sue parole, lo stesso peso dato a quelle dette da Lulù Hailé Selassié mentre aveva un attacco di panico.