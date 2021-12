Alex Belli shock al GF Vip, urla e tenta di aprire la porta rossa: “Fanc*, non me ne frega un caz**” La furia di Alex Belli al Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato l’unico a non ricevere un messaggio da parte della sua famiglia, così si è scagliato contro la porta rossa nel tentativo di aprirla e lasciare il reality. La regia ha censurato. Ecco il video.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha perso le staffe e tra le urla, ha tentato di uscire dalla casa. Il concorrente, non è riuscito a fare i conti con la delusione di vedersi completamente ignorato da amici e familiari. Tutti i suoi compagni di avventura, eccetto lui, hanno ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da parte dei loro cari, in occasione dell’allungamento dell’edizione del GF Vip.

Alex Belli non ha ricevuto un messaggio dai parenti

Alex Belli avvilito dopo non avere ricevuto alcun messaggio

Comprensibilmente, il concorrente del Grande Fratello Vip, è rimasto scosso nel notare di essere l’unico a non ricevere un messaggio di affetto e incoraggiamento da parte delle persone a lui vicine. Non sorprende di certo il silenzio di Delia Duran, avvistata mentre baciava un altro uomo e accusata pubblicamente dal marito di organizzare gossip finti. Ma l'uomo si aspettava che almeno la sua famiglia gli dicesse qualcosa per fargli arrivare un po' di sostegno, dato che il reality si protrarrà fino al 14 marzo. Così non è stato. Il suo volto avvilito, ha subito svelato il suo stato d'animo. Poi, allontanandosi dalla sala, ha esclamato: "Mi avete rotto il caz**".

La furia di Alex Belli, si accanisce contro la porta rossa

Pochi minuti dopo, la regia ha inquadrato Alex Belli furioso, che tentava di uscire dalla casa. L'attore si è scagliato contro la porta rossa e ha urlato: "Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer**. Apri questa porta caz**". Gli altri concorrenti hanno tentato di calmarlo e lo hanno invitato a non fare scenate, ma lui sempre più furioso ha replicato: "Non sono scenate, me ne vado a fan**lo basta". Poi, ha dato un calcio alla porta.

Cosa è successo dopo la sfuriata? La regia censura

La regia ha subito censurato, cambiando l'inquadratura e concentrandosi su Gianmaria Antinolfi che faceva il bagno in piscina e su Aldo Montano e Giucas Casella che chiacchieravano. Sembra che Alex Belli sia attualmente in confessionale. Deciderà di lasciare la casa?