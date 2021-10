Gf Vip, i 5 momenti imperdibili della dodicesima puntata: Cipriani fuori controllo, Solei sul ring Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda venerdì 23 ottobre non sono mancati i momenti emozionanti. Ecco i cinque momenti emozionanti della puntata: Manuel Bortuzzo ha suonato Rivers Flows on You, Soleil Sorge continua a tenere banco nella casa, la solita Francesca Cipriani va su di giri, Paolo Bonolis chiama in trasmissione.

Manuel Bortuzzo suona River Flows in You

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, l'atleta ha suonato per la prima volta il pianoforte dopo tanto tempo, emozionando tutti: "Una delle cose che più mi è mancata è proprio il pianoforte. È il mio rifiugio ed è la mia vita". La prossima settimana, suonerà con Katia Ricciarelli e Alex Belli. È stato un momento davvero toccante.

L'ultimo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge

C'è stato anche l'ultimo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, giusto in tempo prima che la Fico venisse eliminata per sempre. "Sono molto convinta perché ha tirato lei per prima fuori cattiveria, rabbia. Lei piange non mi emoziona, non mi arriva al cuore, altre persone le vedo e sto male insieme a loro. Per me è finta, io le riconosco le persone vere" dice Raffaella Fico, che ottiene un'altra prova quando vede Soleil Sorge esultare alla sua eliminazione.

Paolo Bonolis telefona in studio

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si è poi aperta con una simpatica telefonata di Paolo Bonolis in diretta, che ha provato a difendere sua moglie, Sonia Bruganelli, dopo le ultime dichiarazioni che l’hanno vista protagonista: "Le ho detto che sarei andato a prenderla a Formentera in barca, dicendo che fosse la mia. Poi la storia è finita in maniera gloriosa, no? Ci siamo sposati".

Le follie di Francesca Cipriani

Le follie di Francesca Cipriani non sorprendono più nessuno, eppure sono lì. A disposizione di tutti. Le facce, le faccette, le mossette, gli strepitii. Tutto il repertorio. La Cipriani non risparmia nulla e, alla fine, viene anche premiata passando la notte con il suo compagno Alessandro.

Soleil incontra mamma Wendy

Arriva un momento emotional anche per Soleil Sorge, che per un attimo sveste il ruolo di arpia della casa e si può commuovere per l'arrivo di sua madre Wendy. La madre emoziona: "Mi fa felicissima vederti qui nella casa e vederti crescere ed ascoltare le persone anche se non ti piacciono. Sei straordinaria, siamo tutti fieri di te"