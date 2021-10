GF Vip, Raffaella Fico: “Soleil è finta”, lei: “Ho solo molti più contenuti di tutte voi” Gli scontri all’interno della casa del Grande Fratello Vip non sempre vengono sanati ed è il caso di Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due non riescono a trovare un punto di incontro, come dimostrano i battibecchi che si consumano in puntata sollecitati anche da Alfonso Signorini che, infatti, chiede alle due di spiegare i loro screzi.

A cura di Ilaria Costabile

È ormai chiaro che tra Raffaella Fico e Soleil Sorge non corre buon sangue, le due infatti non riescono ad avere un rapporto fluido e tranquillo, dal momento che la showgirl partenopea ritiene che l'influencer sia falsa e sempre pronta a mettere in atto strategie. Ragion per cui Alfonso Signorini ha deciso di affrontare l'argomento anche in puntata, senza però risolvere la questione.

La convinzione di Raffaella Fico

La prima a prendere al parola è Raffaella Fico, alla quale dopo aver mostrato alcune clip, Signorini chiede se quindi ritiene che Soleil sia solita fingere nella casa: "Sono molto convinta perché ha tirato lei per prima fuori cattiveria, rabbia. Lei piange non mi emoziona, non mi arriva al cuore, altre persone le vedo e sto male insieme a loro. Per me è finta, io le riconosco le persone vere". Queste le parole che la showgirl ha rivolto alla sua inquilina che, intanto, ha ascoltato con attenzione pronta a ribattere. Anche altri si associano a quanto detto dalla Fico, come Sophie che dice: "Soleil è una ragazza che sa essere molto piacevole quando vuole, ma ha anche un carattere difficile, che cerca sempre lo scontro".

La replica di Soleil Sorge

Arriva puntuale la risposta di Soleil Sorge che con la sua solita calma spiega ad Alfonso Signorini le sue ragioni, attaccando coloro che hanno avuto da ridire nei suoi confronti, dal momento che oltre a Raffaella Fico il suo attacco è rivolto anche alle altre donne della casa che si sono trovate a parlare insieme di lei:

Leggi anche Al GF Vip Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria in nomination