GF Vip, Delia Duran sul rapporto tra Alex Belli e Soleil “C’è attrazione mentale, mi fido di lui” Dopo che è stato reso noto ai più il rapporto di complicità nato tra Alex Belli e Soleil Sorge che, in effetti, stanno spesso insieme all’interno della casa di Cinecittà e hanno instaurato un certo feeling, è intervenuta Delia Duran. La moglie del noto attore non aveva mai parlato finora, ma la modella non sembra essere preoccupata da un legame che, conoscendo suo marito, è basato solo su un’attrazione mentale e poi ha fatto una particolare richiesta alla redazione del Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa più spiata d'Italia dopo due mesi di permanenza è fisiologico che nascano delle simpatie, ed è così che, infatti, tra Alex Belli e Soleil Sorge si è venuto a creare un rapporto a dir poco speciale. I due stanno sempre insieme, si divertono, giocano, chiacchierano e anche in puntata non hanno esitato a mostrare la loro complicità mostrata anche dallo stesso Signorini che, infatti, non hanno perso occasione per far notare certi atteggiamenti tra i due. Intanto, però, ad intervenire sulla questione ci ha pensato Delia Duran, la moglie del noto attore che, però, non sembra essere particolarmente preoccupata da quanto sta avvenendo tra i gieffini.

Le parole di Delia Duran

Complicità, ma anche sguardi e un bacio a stampo durante un gioco imposto dal Grande Fratello che fanno pensare ad un feeling che potrebbe ben presto sfociare in altro. In realtà, però, stando a quanto dichiarato dallo stesso Belli in puntata non c'è nient'altro che un'amicizia: "Lei è matta come un cavallo, la adoro" ha detto l'attore, senza spingersi oltre, nonostante le insinuazioni del conduttore. Dopo che è stato affrontato l'argomento è intervenuta anche Delia Duran, la moglie del gieffino, per dire la sua a riguardo. La modella intervistata da Novella2000 ha dichiarato: "È stato frainteso. Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. La prima cosa che faremo una volta che Alex uscirà dalla Casa è un figlio! Ce lo siamo promessi e così sarà".

Delia Duran e la richiesta al Grande Fratello Vip

A proposito di figli, la modella tramite le pagine della nota rivista ha voluto lanciare un appello alla redazione del Grande Fratello, dal momento che non è stata ancora chiamata per entrare nella dimora di Cinecittà e fare una sorpresa al suo amato Alex. Proprio per questa ragione, infatti, ha chiesto esplicitamente: "Vorrei che mi organizzasse una cena super romantica con Alex nella Casa, che proseguirà con una notte di passione. Ha sentito bene, passione. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà che durante questo incontro ci scappi anche un bebè. Alex ed io insieme siamo imprevedibili".