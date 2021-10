Delia Duran e Alex Belli stanno provando ad avere un figlio: “Lotteremo finché possibile” La modella venezuelana confida alle pagine di Chi il suo progetto di una famiglia insieme ad Alex Belli. L’attore ha ammesso al GFVip di aver sofferto della difficoltà nel concepire un figlio, che ad oggi è il suo desiderio più grande. “Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave”, spiega Delia Duran, “se non verrà in maniera spontanea ricorreremo all’inseminazione artificiale”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il gieffino Alex Belli e la moglie Delia Duran sognano di diventare presto genitori. L'attore, concorrente al Grande Fratello Vip, ha ammesso a milioni di italiani il suo desiderio di avere un figlio, senza nascondere di avere vissuto diverse difficoltà a concepire un bambino insieme alla compagna. Intervistata da Chi, la modella venezuelana conferma: "Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave", spiegando che tuttavia "ci stiamo provando solo da due mesi prima del GFVip, non siamo ancora preoccupati". Innamoratissima dell'attore, Delia sogna di diventare presto la mamma dei suoi figli e promette: "Appena uscirà ci metteremo al lavoro e sarà la nostra priorità".

Il desiderio di Alex Belli di diventare padre

In puntata al GFVip Alex Belli ha raccontato il suo forte desiderio di famiglia. Il recente matrimonio con la modella, sposata a giugno 2021, sarebbe stato solo un primo tassello di un progetto più grande. L'attore non ha nascosto di aver provato a lungo a diventare padre, senza risultati, e di aver provato a ricorrere all'inseminazione artificiale: "Non è una passeggiata". 38 anni il prossimo dicembre, Belli sente di non voler più rimandare: "Sono anni che sento il desiderio di diventare padre ed è l'unica cosa che mi manca. Ho vissuto il dolore della speranza tramite la mia compagna. È un dolore che ti logora totalmente". Delia tuttavia si è dimostrata in grado di rispettare i suoi tempi: "Un figlio è il sogno di tutti e due", ha spiegato a Chi, "se viene in maniera naturale bene, altrimenti andremo a fare l'inseminazione artificiale e lotteremo finché possibile per averlo".

La gelosia di Delia Duran

La modella venezuelana è gelosissima del marito e non ha intenzione di permettere a nessuna donna della casa di prendersi troppe confidenze. "Entro nella casa e me lo porta via", aveva fatto sapere via social durante i primi giorni di reality. Nelle ultime settimane l'attore ha stabilito un feeling speciale con Soleil Sorge, ma la moglie Delia ha cercato di ritrovare la sicurezza nel loro rapporto e di fidarsi di lui. Al settimanale Chi ha giustificato il marito: "Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili", ma anche le gieffine: "Alex è il sogno di ogni donna, ha tutto: è il più bello, è sexy, ha una voce pazzesca… Basterebbe guardarlo per innamorarsene".