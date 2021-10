Con il bacio di Soleil Sorge e Alex Belli il GFVip “tenta” l’ennesima coppia della casa Sembra ormai chiaro che in quest’ultima edizione del GFVip ci sia ben poco di lasciato al caso. Dopo il flop del triangolo tra Soleil-Gianmaria-Sophie, si tenta il tutto e per tutto col l’improbabile coppia Sorge-Belli, nonostante l’attore sia da poco sposato fuori dalla casa. Fonti accreditate intanto spoilerano che la loro dinamica è in costruzione e non è escluso che dovremo aspettarci un nuovo ingresso direttamente della batteria di Corona, che potrebbe mettersi in mezzo ai due anelli forti di questa edizione.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GFVip Soleil Sorge e Alex Belli si scambiano un lungo bacio appassionato. L'occasione è un gioco, le modalità un po' meno. La produzione dà il via al "Kiss Freeze", le cui regole sono molto semplici: non appena scatta il segnale, i concorrenti della casa sono chiamati a dare un bacio alla persona che hanno accanto il quel momento. Dopo il bacio di Alex a Katia Ricciarelli e quello di Soleil ad Ainett Stephens (tutti sulla guancia, o comunque affettuosi si intende), l'attore e l'influencer si ritrovano "casualmente" uno accanto all'altra in bagno quando scatta un nuovo "freeze". Soleil salta al collo di Belli che la prende in braccio, lei si avvinghia con le gambe intorno a lui e gli stampa un bacio in bocca che l'attore accetta di buon grado. "Ma si sono baciati in bocca…", commenta con stupore Francesca Cipriani.

I dubbi sul bacio tra Alex e Soleil

Sembra ormai chiaro che in quest'ultima edizione del GFVip ci sia ben poco di lasciato al caso. Le dinamiche appaiono sempre più scarne e la produzione tenta in tutti i modi di spostare le pedine per trovare una combinazione convincente per il pubblico, che chiede a gran voce una storia d'amore. Il ritorno di fiamma tra Soleil e Gianmaria sembra impossibile, i due sono ormai inconciliabili, ma nemmeno l'ex tronista Sophie sembra volersi legare all'imprenditore napoletano, respinto da tutte le parti, anche da Clarissa Selassié. Così ecco che l'anello forte del gioco, Soleil Sorge, viene traslata su tutt'altra dinamica, improvvisata e intavolata in maniera frettolosa, quella con Alex Belli, altro concorrente fortissimo di questa edizione, il quale tuttavia ha una moglie fuori che lo aspetta per mettere su famiglia.

Non c'è futuro per la coppia Belli – Sorge

Non sembrano esserci speranze dunque per la coppia Belli – Sorge, considerando che la loro è evidentemente solo un'amicizia e che l'attore appena sposato non sarebbe di certo disposto ad andare oltre ad un bacio abilmente orchestrato da un copione tanto recitato da fare invidia al suo Centovetrine. La moglie e modella venezuelana Delia Duran poche ore prima del bacio, aveva detto la sua via Instagram: "Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto". Come continuerà dunque la "non – love story?", entrerà Delia a fare fuoco e fiamme nella casa? Potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo "triangolo", dopo il flop di quello tra Sophie – Gianmaria e Soleil saltato senza strascichi di entusiasmo. Su Twitter, il noto profilo accreditato nello spoiler Agent Beast assicura che la nuova dinamica è in costruzione e probabilmente c'è da aspettarsi un nuovo ingresso della batteria di Fabrizio Corona.