GF Vip, Delia Duran gelosa del rapporto tra Alex Belli e Soleil: “Se vanno oltre entro nella casa” Nella casa del GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini. La loro complicità non è di certo passata inosservata agli occhi di Delia Duran, moglie dell’attore. La modella, ospite di CasaChi, ha ammesso di essere “una donna gelosa” e pronta a intervenire se quest’amicizia dovesse spingersi oltre: “Se tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa”.

A cura di Elisabetta Murina

Nuovi flirt, tira e molla e avvicinamenti pericolosi che mettono a dura prova i rapporti fuori dalla Casa. In questa edizione del Grande Fratello Vip le dinamiche tra i concorrenti non smettono mai di sorprendere. Da Nicola Pisu e Miriana Trevisan che si baciano per la prima volta, a Manuel che lascia una porta aperta a Lulù, fino ad arrivare alla tanto chiacchierata vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, i due sono sempre più complici e in sintonia. E questo non fa di certo piacere a Delia Duran, moglie dell'attore, che da casa guarda il suo uomo coinvolto in un'amicizia speciale. La modella è gelosa di questo rapporto e, come ha raccontato a CasaChi, è pronta a fare di tutto per lui: "Se tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto".

Delia Duran gelosa di Alex e Soleil

Ospite dell'ultima puntata del programma CasaChi, Delia Duran ha parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. La modella è gelosa del marito e non ha problemi ad ammetterlo: "Mi considero una donna gelosa, ma non permalosa". E anche se ha dichiarato di non essere infastidita dalla loro complicità e di fidarsi del compagno, la modella si è detta pronta a tutto qualora i due dovessero spingersi oltre: "Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un'amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto".

Alex Belli e Soleil nella casa del GF

Delia Duran contro gli apprezzamenti di Sophie Codegoni

Ancora prima di entrare nella casa del GF Vip, Sophie Codegoni aveva fatto degli apprezzamenti su Alex Belli: "È molto bello, so che è spostassimo. Ma è lui che deve restare fedele". Le sue frasi non erano di certo sfuggite alla gelosissima Delia Duran, che su Instagram aveva definito la gieffina una "donna insoddisfatta e in cerca di popolarità". Durante la puntata di CasaChi, la modella è tornata a parlare dell'atteggiamento di Sophie e del rapporto tra Alex e Soleil: "Se mi ha infastidito la vicinanza di Alex con Soleil? No, non è vero. Forse l’ho detto su Sophie, che all'inizio ha fatto un intervento infelice dicendo che le piaceva Alex anche se era sposato. Ha proprio detto che ci avrebbe provato visto che era single e questo è brutto".