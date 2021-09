GF Vip, Clarissa Selassié conosceva Tommaso Eletti: “L’hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa” Al GF Vip 2021 è già tempo di confessioni: la principessa etiope Clarissa Hailé Selassié ha raccontato di conoscere da diverso tempo Tommaso Eletti, discusso protagonista della scorsa edizione di Temptation Island. I due hanno frequentato la stessa scuola elementare a Roma ma, come svela la principessa, il ragazzo è stato cacciato in terza elementare: “Era fuori di testa”.



Il Grande Fratello Vip 2021 è iniziato da pochi giorni e già i concorrenti si sono lasciati andare alle prime rivelazioni. L'ultima riguarda l'ex discusso protagonista di Temptation Island, Tommaso Eletti, e Clarissa Hailé Selassié, una delle principesse etiopi: i due si conoscevano già prima di entrare nella casa più spiata d'Italia."L'hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa", ha rivelato Clarissa agli altri concorrenti.

La confessione di Clarissa Hailé Selassié su Tommaso Eletti

La giovane principessa, figlia dell'ultimo imperatore etiope Hailé Salassié, ha racontato di conoscere Tommaso Eletti da diversi anni perché sono stati compagni di scuola quando erano alle elementari: "Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi". La confessione di Clarissa Hailé Selassié ha prontamente suscitato le reazioni degli altri inquilini, tra cui Soleil Sorge, che non ha potuto fare a meno di commentare: "Andavate alle elementari insieme? Ma dai che bello! Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi!?".

La risposta di Tommaso Eletti a Clarissa Hailé Selassié

Fin dal suo ingresso nella Casa, Tommaso Eletti è stato al centro di diverse polemiche: prima l'uscita infelice sull'esperienza a Temptation Island , censurata dalla regia, e poi il commento su Ainett Stephens, l'ex Gatta Nera della tv. Adesso, davanti alla rivelazione di Clarissa Hailé Selassié e alla domanda di Manila Nazzaro: "Ma poi hai finito la scuola lì oppure te ne sei andato?", il 19enne risponde così, spiazzando ancora una volta i presenti: "Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare".

