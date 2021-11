GF VIP, Clarissa scoppia in lacrime: “Alle Selassié non si può dire nulla”, Soleil Sorge non ci sta Nella Casa del Grande Fratello VIP, ad ora di pranzo, un momento di tensione ha rotto qualche equilibrio. Clarissa Selassié, alle critiche verso il pranzo poco apprezzato, è scoppiata in lacrime generando la reazione di Soleil Sorge. La concorrente, dopo aver visto la scena, ha commentato la tragicità della principessa: “Esagerato”

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello VIP, Soleil Sorge continua ad attirare l'attenzione del pubblico televisivo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi è una delle concorrenti più chiacchierate del reality: con il suo carattere forte e determinato, si è resa spesso protagonista di accesi scontri con diversi inquilini. Nelle ultime ore, durante il pranzo nella Casa più spiata d'Italia, Clarissa non è riuscita a trattenere le lacrime: il motivo? Qualcuno, a tavola, si è lamentato del pasto cucinato da Gianmaria Antinolfi. Le sue parole: "La gente non apprezza mai nulla, il cibo è d’oro; ci sono persone che soffrono e non hanno i soldi per comprarsi neanche un pezzo di pane. Mi si spezza il cuore". Lo sfogo della principessa non è stato gradito da Soleil Sorge, che subito ha detto la sua davanti a tutti, generando qualche malumore.

Soleil Sorge, nel corso del pranzo, nella Casa più spiata d'Italia, ha commentato la reazione di Clarissa alle lamentele sul cibo:

Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito si reagisce in modo esagerato

L'italo americana ha giudicato ‘esagerato' lo sfogo della principessa la quale, sentendo alcuni malumori causati dal riso troppo crudo, è scoppiata a piangere. Soleil, a tavola con i suoi inquilini, ha detto la sua:

Che mi vuoi venire a dire che per il riso non si può criticare dopo tutte le cose che si dicono qua dentro mi sembra esagerato. Anche io sono stata due mesi senza poter mangiare nulla con giusto un po’ di riso. Nella vita ci sono stati momenti che pur di non dover chiedere i soldi ai miei ho vissuto mangiando pasta e tonno. E adesso perché abbiamo criticato il riso. Dai su

Intanto Clarissa, raggiunta dalle sorelle e da Miriana Trevisan, ha commentato a sua volta le parole di Soleil, definendole poco carine:

Non capisco da dove viene questo suo senso di soddisfazione nel vedere le persone creare un masso contro un altro, ma non me ne pongo neanche più il problema

La vicenda darà seguito ad uno scontro tra le principesse e Soleil?