La fidanzata di Andrea Denver, Anna Wolf, si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Chi’. La modella ventitreenne è tornata a parlare del video realizzato per il suo compagno, che ancora non è stato mostrato al concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2020’:

“Poche settimane fa il GfVip mi ha chiesto un video per il mio fidanzato, ma non capisco perché non lo ha mandato in onda. Io ribadisco quanto ho dichiarato in quella registrazione e vorrei fosse mostrata ad Andrea perché il mio amore non è cambiato. Io mi fido di lui e lo amo”.

Anna Wolf commenta il rapporto tra Denver e Adriana Volpe

La sintonia tra Andrea Denver e Adriana Volpe è abbastanza evidente. La conduttrice, però, ha più volte ironizzato: “Potrebbe essere mio figlio” e ha ribadito l’amore che prova nei confronti del marito Roberto Parli. Anna Wolf ha detto la sua in proposito. Ha spiegato di non essere infastidita dall’amicizia tra il suo fidanzato e Adriana:

"Fa parte del gioco. Io conosco Andrea. Forse voi no. E poi, mi scusi, ma Adriana non è sposata? Lui in questo momento non si sta divertendo, anzi, è giù di morale. Io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso. E questo mi fa male”.

Anna Wolf innamorata pazza di Andrea Denver

Anna Wolf attualmente si trova in North Carolina. Nelle scorse settimane ha lasciato Berlino, la città dove vive, per tornare dalla sua famiglia a seguito dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, ha ben chiaro cosa dirà al suo fidanzato non appena avrà modo di riabbracciarlo: