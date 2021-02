La querelle tra Andrea Zenga e suo padre Walter continua anche al di fuori della casa del Grande Fratello. In una delle scorse scorsa puntata del reality i due hanno avuto un confronto e il campione della Nazionale è stato ospite nell'appuntamento domenicale di Canale 5 con Live-Non è la D'Urso, dove è stato nuovamente affrontato l'argomento. Nella serata di lunedì 8 febbraio, Alfonso Signorini mostra al gieffino cosa è accaduto in queste ultime ore, dopo l'incontro con il padre e le ultime dichiarazioni della madre, Roberta Termali.

La reazione di Andrea Zenga

Andrea Zenga è chiamato ad entrare in confessionale, dove Alfonso Signorini ha fatto entrare tutte le donne della casa, per ascoltare le parole di una donna molto speciale: sua madre, che ha voluto dire la sua sulle ultime dichiarazioni del suo ex marito, Walter Zenga che spera di poter recuperare il rapporto con suo figlio. Il gieffino, prima di ascoltare quanto detto dalla madre, commenta le ultime dichiarazioni di suo padre: "Sono parole che aspettavo mi dicesse dal vivo, apprezzo le parole, però mi auguro che abbiano un seguito". Dopo poco, però, Signorini gli mostra quanto Roberta Termali, ha dichiarato in una recente intervista, queste le sue parole:

Walter ti chiedo di tirare una riga sopra ciò che è successo in passato, nessuno di noi merita di soffrire. Io ho bisogno di vedere questi due ragazzi felici. Alla fine la vita è una sola c'è sempre tempo per fare pace e soprattutto per chiedersi rispettivamente scusa.

Andrea Zenga, però, commenta subito la cosa dicendo: "Volevo precisare che noi siamo felici grazie a lei, papà sarà un'aggiunta alla vita bellissima che facciamo grazie a lei".

Le dichiarazioni di Walter Zenga

Invitato nel salotto di Barbara D'Urso, Walter Zenga ha avuto modo di dire la sua in merito alle accuse che gli sono state mosse da quando suo figlio Andrea è entrato nella casa più spiata d'Italia. L'allenatore non nega di aver avuto delle colpe e di non essere stato sempre presente nella vita dei suoi figli, ma non ammette che si possa insinuare il dubbio sull'affetto che nutre nei confronti di ognuno di loro. Una volta messo di fronte alle sfere ha commentato il confronto avuto con suo figlio nella 35esima puntata del reality, dicendo: "Quando Andrea uscirà da lì certamente lo chiamerò, ma mi dispiace sia passato un messaggio sbagliato, perché io volevo fargli capire non ci sarebbe stata alcuna ostilità nei suoi confronti, alcun rancore […] Non pretendo di recuperare con mio figlio il passato, ma ho chiesto ad Andrea di pensare con la sua testa e parlare con me, faccia a faccia, quando uscirà, per chiarire delle cose"

Andrea Zenga ancora perplesso

Non è propriamente dello stesso avviso Andrea Zenga. Il gieffino, già incredulo all'idea che il padre avesse deciso di avere un confronto televisivo, è poi ritornato sulla questione manifestando il suo dispiacere con i compagni del reality. Il 27enne si è detto deluso del fatto che sia stato lui il primo con il quale Zenga abbia voluto parlare, piuttosto che Nicolò, suo fratello maggiore, che avrebbe sofferto molto di più questa mancanza: "Mio fratello l'ha cercato di più e ci ha sofferto molto di più. L'abbiamo affrontata insieme, è venuto da me perché sono in un programma televisivo. Lui, che ci ha sofferto un botto, lo ignori".