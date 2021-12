Gf Vip, Alex Belli furioso: “O esco o lascio Delia”, Soleil: “Caz*i tuoi, ho altro a cui pensare” Alex Belli non ha preso bene la paparazzata di Delia Duran con l’uomo misterioso e si è sfogato con Soleil Sorge, condividendo la decisione che paleserà a Signorini nella puntata di lunedì 13. Ma la ragazza non è stata accogliente.

Alex Belli non ha preso bene la paparazzata di Delia Duran con l'uomo misterioso e si è sfogato con Soleil Sorge, condividendo la decisione che paleserà a Signorini nella puntata di lunedì 13. Saputo, infatti, che il Grande Fratello Vip finirà a marzo e non più a dicembre, il concorrente dovrà comunicare al conduttore nella prossima diretta quali saranno le sue intenzioni per il futuro. A tal proposito, l'attore di Centovetrine si è mostrato piuttosto lapidario:

L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo weekend e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì. Siamo uniti ma siamo persone singole, sono caz*i suoi, non miei. Quella roba non mi appartiene, non sono tutelato qua dentro. Se fossi fuori e avessi un telefono in mano l’avrei risolta in cinque minuti, invece sono qui in balia di queste stronzate. A questo punto, me ne vado.

Alex Belli: "Non voglio che passi come una che ruba i mariti"

Piuttosto adirato per le foto ritenute fake di Delia con un ragazzo misterioso, che pari sia un giovane imprenditore napoletano di nome Carlo Cuozzo, Alex Belli ha mostrato a Soleil tutto il suo attaccamento: “Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del caz*o, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono. Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre. Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te”.

Soleil Sorge liquida Alex Belli: "Ho cose più serie a cui pensare"

La replica di Soleil Sorge non si è fatta attendere ed è apparsa alquanto inaspettata. Sembra che la pazienza stia finendo e la bionda influencer ne abbia le tasche piene, a tal punto da liquidare Belli, prendendo distanza dal suo matrimonio e da Delia Duran: “Io ho tanti altri ca* a cui pensare, e se hai bisogna di parlarne ne parliamo, ma vallo a fare in un’altra regia, il matrimonio è il tuo così come la moglie, io ho cose più serie a cui pensare”.