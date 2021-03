Dietro al bancone del telegiornale satirico più famoso della tv, ovvero Striscia la Notizia, a partire da lunedì 8 marzo, ci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini. I due sono già stati l'uno accanto all'altra nella scorsa edizione del programma, che per l'imitatrice e speaker radiofonica è stata la prima al timone del noto show di Antonio Ricci. La coppia condurrà la trasmissione fino al 27 marzo.

Gerry Scotti ricorda gli esodi a Striscia

Se per l'ex concorrente di Amici, versione vip, si tratta della sua seconda conduzione, Gerry Scotti può vantare ben undici edizioni condotte, con ben trecento puntate. Raggiunto dall'ansa il conduttore ha raccontato la prima volta in cui si è seduto dietro l'iconico bancone che, ormai, da più di vent'anni accompagna il pubblico Mediaset e sul quale scherza il volto di "Chi vuol essere milionario", ricordando la prima volta in cui si è ritrovato a dover presentare questo tg a dir poco particolare: "Sono passati 24 anni dalla mia prima conduzione del Tg satirico ma, sembra incredibile anche a me, l'emozione è sempre la stessa. Non è più la stessa, invece, la scrivania che il sottoscritto ha sfondato!"

Francesca Manzini pronta per la seconda conduzione

La presenza di Francesca Manzini, oltre che in veste di conduttrice, è stata ampiamente gradita dal pubblico che ha potuto godere della sua incredibile imitazione di Mara Venier, supportata anche dalla tecnologia del deepfake, grazie alla quale gli autori dello show hanno potuto creare degli sketch esilaranti con protagonista la "zia" della tv italiana. La trentenne, in merito al suo ritorno come presentatrice, ha dichiarato: "Tornare a Striscia al fianco di Gerry dopo un anno ha il sapore di casa, di felicità, di gratitudine e di responsabilità. E, come disse qualcuno… "se mi sbaglio mi corrigerete".

Il saluto ad Ezio Greggio e Enzo Iacchetti

I due, quindi, prenderanno il posto della storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che da anni conducono Striscia la Notizia e che hanno accompagnato il pubblico per mesi e che rappresentano un pilastro dello show, come ricorda anche il direttore di Rete, Giancarlo Scheri: "Saluto e ringrazio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, autentiche colonne del TG satirico di Antonio Ricci, che da sempre nobilita l'access di Canale 5. E do il benvenuto a Gerry Scotti e Francesca Manzini: uno senatore di Canale 5 e l'altra talento dell'imitazione e non solo. In bocca al lupo a tutti!"