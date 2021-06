Frida Bollani Magoni sarà tra i protagonisti della giornata del 2 giugno dedicata al 75esimo anniversario della Repubblica. La cantante si esibirà davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia che si terrà il 2 giugno, alle ore 19, nel cortile del Quirinale. Qui il presidente Mattarella pronuncerà un discorso davanti alle principali cariche dello Stato e a numerosi studenti delle scuole. Oltre a Frida Bollani parteciperò anche Cesare Bocci e il tutto andrà in onda su Rai1.

Per la cantante continua il momento d'oro iniziato alcune settimane fa, quando la cantante, figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani, è stata protagonista di una puntata di Via dei Matti n.0, programma di Rai3 condotto da suo padre e la compagna, Valentina Cenni. Da allora l'affetto del pubblico è stato grande, dimostrato soprattutto sui social, dove improvvisamente si è trovata a dover gestire la sua fama, confessando di non essere in grado di rispondere a tutti.

Le parole di Petra Magoni sulla figlia Frida

A parlare di Frida era stata la mamma Petra Magoni, in un'intervista rilasciata nel giugno 2020 a La Nazione, quando aveva chiarito che, pur essendo cieca dalla nascita, il suo orecchio bionico aveva permesso a Frida di diventare il vero talento di casa:

È lei il vero talento, un orecchio musicale assoluto, straordinario. Sente un brano e lo rifà a memoria. Avrebbe dovuto tenere il suo primo concerto da solista il 7 e 8 marzo a Firenze ma il decreto Conte ha bloccato tutto, ci è rimasta male. Anche per lei è la prima volta dopo il Covid, ma l’ha superata bene, ha fatto le sue dirette, i suoi concerti on line, peer lei una cosa naturale, io invece non l’ho fatto, lo trovavo mortificante. Come questa riapertura piena di limiti. Succede solo per il mondo dello spettacolo, poi vai in strada o nei locali e tutto è uguale a prima. Mi sembra assurdo.

Chi è Frida Bollani Magoni e da quanto studia pianoforte

L'esibizione di Frida Bollani Magoni nell'“Hallelujah” di Leonard Cohen aveva commosso il pubblico di Rai3 rimasto completamente rapito dalla sua intensa esecuzione. Un dono, che l'ha resa subito un nome da seguire sui social e, possibilmente, anche in giro per l'Italia quando potrà organizzare il suo tour da solista. Dal matrimonio di Stefano Bollani e Petra Magoni sono nati Frida e Leone: la ragazza è nata in Versilia nel 2004 e vive a Pisa dove frequenta il liceo musicale Carducci.