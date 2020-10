Ospite di Live – Non è la D’Urso nella puntata andata in onda l’11 ottobre, Franceska Pepe si è difesa dopo le insinuazioni di Myriam Catania sul suo conto. La concorrente del Grande Fratello Vip, quando la collega era ancora nella Casa, aveva avanzato una serie di dubbi a proposito della provenienza del suo abbigliamento costoso. A quelle domande, Franceska non aveva voluto rispondere quando era ancora nella Casa. Questa sera, dalla D’Urso, a tal proposito ha dichiarato: "Io sono una persona normale, non vado a guardare quanto costa quello che indossa un altro. Giustificare qualcuno sulla base delle scarpe descrive chi giudica. Le sto sulle palle? Ci credo, è invidiosa perché io sono io e lei è lei. Non giudico il suo operato lavorativo, giudico la persona”.

Simona Izzo: “Franceska Pepe ha detto che spende i soldi degli altri”

In collegamento da casa sua, Simona Izzo ha difeso la nipote: “Hai esordito dicendo che spendi i soldi degli altri e che quello era il tuo lavoro”. “Era una battuta in merito a delle relazioni che ho precedentemente vissuto. Era una battuta”, ha spiegato la Pepe, “Se uno ha un compagno benestante, non è giusto godersi la vita? Può fare delle insinuazioni disgustose sul mio conto, valutandomi sulla base di quello che indosso. Che cosa dovrei dire io degli stivaletti di plastica che indossa e che non si cambia dalla prima puntata?”.

Franceska Pepe rinnega The Lady: “Una macchia nel mio curriculum”

Franceska, in studio, ha incontro Lory Del Santo, produttrice della fiction The Lady della quale la modella ha fatto parte. “Lei non è vero che non è nessuno. Ha fatto The Lady, è una mia attrice. Mi ha colpito perché è così, un mondo a parte”, l’ha difesa la Del Santo appena entrata in studio. Ma la reazione della modella è stata diversa da quella che ci si sarebbe aspettati: