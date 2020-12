Francesco Monte si è lasciato alle spalle il mondo del gossip da anni. Nella sua nuova carriera da cantante non c’è spazio per i pettegolezzi relativi alla sua vita privata. Lo dimostra l’impegno con il quale si è lanciato in ambito discografico, tanto che il suo ultimo pezzo, “Andiamo avanti”, è riuscito ad arrivare alla semifinale di Sanremo Giovani. È un momento fortunato per Monte, reduce dal successo di Tale e Quale Show, il primo palco importante calcato da cantante. E il secondo potrebbe essere dietro l’angolo: la Casa del Grande Fratello Vip in occasione del gala di Capodanno che andrà in onda su Canale5 il 31 dicembre prossimo.

Francesco Monte: “Non scarterei l’idea”

Ospite dell’ultima diretta di Casa Chi, Francesco ha risposto a chi gli chiedeva se sarebbe disposto a entrare nella Casa in occasione del prossimo Capodanno, insieme ad altri artisti, per poter realizzare uno show destinato agli spettatori a casa. “È un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante e autori giovani. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show”, ha risposto Monte, per poi aggiungere, “Se me lo proponessero non scarterei l’ipotesi di andare a Capodanno a cantare nella casa del Grande Fratello Vip. Sto andando nella qualità e nella professione che sto cercando di prendere a pieno. Lì mostrerei la mia voce e la mia musica”.

Nella Casa del GF Vip c’è l’ex fidanzata Giulia Salemi

Monte ha specificato che entrerebbe nella Casa a Capodanno soltanto perché un eventuale progetto musicale che lo vedrebbe coinvolto gli consentirebbe di dimostrare una volta di più al pubblico le sue qualità canore. Ma per gli spettatori un eventuale ingresso da cantante a Cinecittà potrebbe essere doppiamente interessante. Non solo per assistere una performance musicale di Francesco, ma anche perché nella Casa Monte incrocerebbe la ex compagna Giulia Salemi, attuale concorrente del GF Vip.