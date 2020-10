Tra gli appuntamenti televisivi più attesi di questo 2020 che pian piano volge al termine, c'è anche la selezione di Sanremo Giovani. Sono già stati individuati i 61 ammessi alla consueta sfida che decreterà i partecipanti alla sezione dedicata alle Nuove Proposte del Festival della canzone italiana. Tra i nomi che saltano all'occhio, oltre a qualche ex volto dei talent show, c'è quello di Francesco Monte.

Francesco Monte e la carriera nella musica

Ebbene sì, Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello e volto della scorsa edizione di Tale e Quale Show, ha intrapreso la carriera da cantante e parteciperà alle selezioni per Sanremo Giovani. Il brano da lui proposto si chiama "Andiamo avanti" e, in effetti, non rappresenta il suo esordio nel mondo della musica. Dopo aver partecipato con un discreto successo al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, nel quale ha dimostrato di avere una certa predisposizione al canto, il modello ha deciso di darsi una nuova opportunità nel mondo dello spettacolo.

L'accoglienza della notizia sui social

La presenza del suo nome tra le aspiranti Nuove Proposte di Sanremo 2021 è stata accolta con una certa sorpresa. Sui social la questione è stata affrontata con una certa ironia: dati i trascorsi televisivi di Francesco Monte, molti utenti non hanno esitato a commentare con stupore la possibilità di trovarlo come concorrente della manifestazione più importante della musica italiana. Frasi del tipo "Spero sia un omonimo" oppure "C'è stato un errore vero?" pullulano su Twitter.

Gli ex talent tra gli ammessi a Sanremo Giovani

Nella lista dei 61 ammessi alla selezione, però, ci sono anche dei volti noti al pubblico televisivo vista la loro partecipazione ai più noti talent show del piccolo schermo. Troviamo, infatti, Giulia Molino, ex finalista dell'ultima edizione di Amici che si presenta con il brano "Napoles". Ma troviamo anche dei partecipanti di X Factor come Martina Attili che si presenta con il brano "Più forte del mare" e anche i Sierra, il duo che partecipò al talent di Sky, che porta un brano dal titolo "Mezze lune".