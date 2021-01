La prima puntata di C'è posta per te è partita subito forte conquistando più di sei milioni di spettatori netti su Canale 5. È stata una puntata, come sempre, piena di spunti e di storie "normali" al limite della ‘straordinarietà'. Tra le tante, una storia che ha visto protagonista una mamma, Maria Lucia, che ha lasciato il marito per vivere con lo zio del fidanzato della figlia, chiedendo loro di essere compresa. Proprio la figlia e il suo fidanzato non si presentano in trasmissione, ma si presenta l'altro figlio, Francesco accompagnato dalla fidanzata Francesca. Lei, occhi di ghiaccio, ha conquistato i favori del pubblico di C'è Posta per Te.

Tutti pazzi per Francesca

In effetti, sono tutti pazzi per Francesca, ospite della prima grande storia di "C'è posta per te" che ha dato materiale che non ha di certo deluso i telespettatori che si sono collegati con Maria De Filippi e le sue storie, per la prima volta in questa nuova stagione televisiva. Ragazza bellissima, ha conquistato non soltanto per la sua bellezza ma anche per il suo essere pragmatica, per la sua fondamentale presenza nel far riappacificare madre e figlio. "È un onore conoscerla", ha detto alla madre. È stata sempre lei a spronarla e fare in modo che le cose potessero andare per il meglio. Una grande maturità che non è passata inosservata al grande pubblico di Canale 5.

Il successo della prima puntata

La storia di Maria Lucia e di Francesco e Francesca è stata una di quelle che ha certamente contribuito a far crescere i numeri dei dati auditel della prima puntata di "C'è posta per te". Nel dettaglio, è stato un esordio col botto per Maria De Filippi che ha stravinto su Carlo Conti e sul suo Affari tuoi. È andata in onda dalle 21.14 alle 0.39 e ha raccolto un totale di 6.271.000 di spettatori netti pari al 27.98% di share. Un risultato che migliora, negli spettatori netti, il dato dello scorso anno quando furono 5.930.000 spettatori netti per il 30.2% di share.