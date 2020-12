Fiorello invade anche Sanremo e lo fa ad AmaSanremo, dove si stanno scoprendo i 26 Big e gli 8 giovani che si esibiranno sul palco dell'Ariston dal 2 al 6 marzo 2021, quando si terrà la settantunesima edizione. Il mattatore è intervenuto con un collegamento da remoto in cui scherza e prende in giro Amadeus anche sulla questione Morgan, che nei giorni scorsi ha polemizzato con la manifestazione per essere stato eliminato dai Big e successivamente escluso anche da giudice, appunto, come ha spiegato il presentatore del festival in diretta televisiva dopo che il cantante gli aveva dato del farabutto: "Tu sei un pazzo, sei l'unico che fa un festival che non elimina i cantanti ma i giurati" urla Fiorello da un collegamento un po' precario via Skype.

Lo scherzo tra Fiorello e Amadeus

"Ne dovevi mettere 30 di Big, perché lasciare uno spazio tra una serata e l'altra" ride Fiorello, che affiancherà Amadeus come lo scorso anno. "Verrò alla prima puntata, questo sarà il festival che sancirà la fine della nostra carriera: il primo andato bene, il secondo debacle. Ho un'idea: siccome dobbiamo stupire, facciamo campagna pubblicitaria, tipo Wanda Nara, io e te nudi con del'olio spalmato addosso sul dorso del cavallo della Rai mentre Coletta ci frusta.

La speranza del vaccino

Fiorello parla anche del vaccino e di questo Sanremo in epoca Covid: "Parli di marzo, speriamo tuti nel vaccino. Sai che la Rai ha diritto ai vaccini, tu sei il primo che sarò inoculato, perché i conduttori di Sanremo si inoculano per primo, il direttore inoculato per secondo. Io non mi inoculo, mi inoculerò dopo". E per salutare si rifà ancora alla cronaca di questi giorni, accennando alla rissa di qualche giorno fa a Roma: "Vi saluto, qui a Roma, per battere la bnoiua, andiamo tutti al Pincio a organizzare una maxirissa".