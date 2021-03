in foto: Foto IPA

L’Isola dei famosi 2021 potrebbe eleggere per la prima volta il suo vincitore dall’Honduras. Lo dichiara Marco Maddaloni nel corso di una recente diretta Instagram. L’uomo ha partecipato all’edizione del reality attualmente in onda nel ruolo di guest star. È stato il “salvavita” di Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo, naufraghi di Parasite Island. Con l’arrivo del visconte Ferdinando sull’isola (poche ore prima del ritiro ufficiale), ha potuto lasciare la sua postazione e rientrare in Italia. Una volta tornato alla sua vita, Maddaloni si è lasciato sfuggire una considerazione a proposito della finale dell’Isola che, per la prima volta nella storia del reality, potrebbe dover fare a meno dell’elezione del vincitore in studio.

Perché il vincitore potrebbe essere eletto in Honduras

Maddaloni ha fatto una considerazione circa la finale dell’Isola tenendo conto dei tempi che, almeno nel suo caso, sono stati necessari per rientrare in Italia. Lui stesso, per poter sbarcare in Honduras, è stato obbligato a stare in isolamento per due settimane prima di poter partecipare al gioco. Le cose non sono cambiate al rientro, anche per il ritorno in Italia Maddaloni si è dovuto sottoporre alle due settimane di isolamento previsto. Ciò significa che, per poter eleggere il vincitore in Italia, lo show sarebbe costretto a sospendere le riprese circa due settimane prima del previsto. Un’eventualità impossibile da considerare perché significherebbe obbligare l’Isola a un lungo stop prima dell’elezione del vincitore.

Che cosa ha detto Marco Maddaloni

Marco Maddaloni, facendo una riflessione generale sui tempi che gli sono stati necessari per sbarcare sull’Isola e, dopo, per rientrare in Italia, ha detto: “Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Gli eliminati arriveranno in studio sempre due settimane dopo”. Maddaloni ha ragione e lo dimostra il fatto che il visconte Ferdinando non potrà sedersi in studio prima di due settimane. Rientrato in Italia, dovrà osservare la quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero prima di poter raggiungere lo studio dell’Isola dei famosi e raccontare la breve avventura vissuta in Honduras.