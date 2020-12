Quest'anno più che mai gli italiani trascorreranno davanti al televisore le feste. Ecco la guida ai palinsesti di Rai, Mediaset e Sky per quanto riguarda la programmazione cinematografica di Natale, Capodanno ed Epifania e dell'interno periodo festivo, dai classici alle commedie romantiche, passando per gli immancabili cartoni Disney in tv (che non mancheranno, nonostante la maggioranza dei contenuti siano ormai su DIsney+). L'offerta è scaglionata per giorno, ma ricordiamo anche fino al 6 gennaio per quanto riguarda Sky è arrivo il canale Sky Cinema Christmas alla posizione 303 (i cui titoli sono anche on demand su Sky e Now Tv): tra i vari film, si segnalano Una poltrona per due, S.O.S. fantasmi, Love Actually – L'amore davvero, Serendipity – Quando l’amore è magia, Bianco Natale e La vita è meravigliosa. Per chi preferisse concerti e speciali ai film, rimandiamo alla guida sui programmi tv di Natale in onda su Rai e Mediaset. Ricordiamo inoltre che le varie piattaforme offrono una ricca offerta di film natalizi in streaming.

Sabato 19 dicembre 2020

Partiamo con il fine settimana prima delle feste, con la maratona formata da Dragon Trainer e Dragon Trainer 2 su Italia 1 a partire dalle 21.20. La rom-com con Robert Downey Jr. Only You – Amore a prima vista è la proposta di Paramount Channel alle 21.10. Miss Christmas è il film proposto alle 21.15 su Tv8.

Domenica 20 dicembre 2020

Alle 21.30, Rete 4 manda in onda Pinocchio, rivisitazione del romanzo di Collodi di e con Roberto Benigni. Segue a mezzanotte Soap Opera, film italiano su amori ed equivoci alle soglie del Capodanno, con Diego Abatantuono. Nel pomeriggio, inoltre i cuori romantici possono sintonizzarsi su Un Natale stellato su Canale 5 alle 18.35. Su Raimovie alle 21.10 vi consigliamo una delle commedie romantiche più belle di sempre, Susanna! con Cary Grant e Katherine Hepburn. Un altro classico della Hollywood d'oro è l'immancabile Bianco Natale con Bing Crosby, su Sky Cinema Christmas alle 23.20.

Lunedì 21 dicembre

Non ci resta che il crimine alle 21.20 su Rai1 in prima tv. La mia favola di Natale alle 23.25 su Rai2. Su Italia 1 parte alle 14.05 la maratona Dragonheart; alle 16.10 segue il secondo capitolo Dragonheart 2: il destino di un cavaliere.

Martedì 22 dicembre

Natale in casa Cupiello è il grande evento del Natale Rai: Sergio Castellitto è protagonista su Rai1 alle 21.25. Su Canale 5 prosegue il ciclo dedicato a JK Rowling con Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 (che anticipa rispetto alla classica collocazione del giovedì). Su Canale 5 si prosegue con il fantasy di Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco in prima tv alle 14.05, seguito alle 16.20 da Beethoven – L’avventura di Natale. La7 trasmette il classico natalizio per eccellenza, La vita è meravigliosa di Frank Capra, alle 23.30.

Mercoledì 23 dicembre 2020

Rai2 propone il gioiello Pixar Alla ricerca di Nemo alle 21.20 (segue Natale a Evergreen alle 00.55). Su Raimovie va in onda La principessa Sissi con l'indimenticabile Romy Schneider alle 21.10. Sul 20 parte la maratona Il signore degli anelli con La compagnia dell'anello.

Giovedì 24 dicembre 2020

La vigilia di Natale su Rai1 è all'insegna di Heidi: il film con Bruno Ganz è trasmesso alle 21.30. Su Rai2 va in onda alle 21.20 Alla ricerca di Dory, seguito da Un Natale molto bizzarro. Rai3 porta un po' di risate con Una notte al museo alle 23.55. Su Rai4 vanno in onda Eragon alle 19.15 ed Edward Mani di forbice alle 21.20.

Su Canale va in onda Miss Detective alle 16.20. Italia 1 propone una straordinaria maratona cinematografica. Si parte addirittura alle 7.25 con Pippi Calzelunghe e il tesoro di Capitan Kid, poi si salta alle 14.30 con Balto seguito alle 16 dal classicissimo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con Gene Wilder. Il preserale e il prime time rispettano la tradizione della rete: Il Grinch con Jim Carrey va in onda alle 19.30, seguito (indovinate un po') dall'imprescindibile Una poltrona per due di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. A seguire Elf con Will Ferrell. Imperdibile anche la programmazione di Rete 4, con Cantando sotto la pioggia (9.05), I ponti di Madison County (15.30) 7 spose per 7 fratelli (21.20) e Nativity (ore 23.55). Sul 20 va in onda Il signore degli anelli – Le due torri. Su Iris va in onda Trappola di cristallo. La5 propone la commedia romantica Il destino sotto l'albero.

La7 alle 21.15 offre Le avventure di Tintin – Il segreto dell'Unicorno di Steven Spielberg, seguito da Il destino di un cavaliere con Heath Ledger. Un Natale con i fiocchi è invece la proposta delle 21.15 su Tv8. Trolls World Tour su Sky Cinema Uno alle 21.15.

Venerdì 25 dicembre 2020

Per il giorno di Natale, Rai1 propone Belle & Sébastien alle ore 14, Con amore Babbo Natale e Gli eroi del Natale alle 21.40 e il bellissimo Hugo Cabret di Martin Scorsese alle 23.15. Natale al Plaza (tv movie) è la proposta di Rai2 alle ore 21.05, mentre su Rai3 va in onda Una notte al museo 2 – La fuga alle 00.15.

Canale 5 dedica la sera del 25 a Natale da Chef con Massimo Boldi. Ancora maratona natalizia su Italia, così suddivisa: Balto 2 – Il mistero del lupo (8,45), Balto – Sulle ali dell’avventura (10.25), Dennis la minaccia (14.05), Dennis la minaccia di Natale (16.05), Polar Express (19.30), Un amico molto speciale (00.10). Rete 4 spazia dalla commedia all'italiana ai grandi classici con Sono un fenomeno paranormale (9.05), Fantozzi 2000 – La clonazione (13), Il conte di Montecristo (15), Via col vento (20.30), Un magico Natale (00.50). Sul 20 va in onda Il signore degli anelli – Il ritorno del Re. Su La5 c'è un'altra commedia romantica, Lo spirito del Natale, mentre Italia 2 propone la commedia horror Krampus – Natale non è sempre Natale.

Un Natale per due va in onda alle 21.15 su Tv8, mentre Tutti per 1 – 1 per tutti (sequel di Moschettieri del re) arriva direttamente in prima tv su Sky Cinema Uno alle 21.15.

Sabato 26 dicembre 2020

Su Rai1 va in onda Un bebè per Natale alle 22.50. Rai2 trasmette invece Natale alle Hawaii (21.05). Rai3 propone il film d'animazione Ballerina (ore 20.30) e Loving Vincent (ore 22), perfetto per gli appassionati di Van Gogh.

Su Canale 5 si conclude la saga sul maghetto di Hogwarts con Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, seguito da Il diario di Bridget Jones. Italia 1 offre Pippi Calzelunghe e i pirati di Taka-Tuka (7.30), Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale (14.35), Mi sono perso il Natale (16.10), Fred Claud – Un fratello sotto l’albero (19.30), Il ciclone (21.40), Jack Frost (23.50). Su Rete 4 troviamo SuperFantozzi (19.30), The Terminal (21.20) e About a Boy (00.00). Su La5, ancora spazio all'amore con Operation Christmas (21). Su Top Crime, le feste di tingono di giallo con Il Natale di Poirot (21.05).

Sky Cinema Uno offre Dolittle alle 21.15, mentre Un Natale da Cenerentola va in onda alle 21.15 su Tv8.

Domenica 27 dicembre 2020

Chi ha la piattaforma satellitare non si perda Piccole donne alle 21.15 su Sky Cinema Due: è l'adattamento del celebre romanzo ad opera di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Timothée Chalamet ed Emma Watson.

Lunedì 28 dicembre 2020

Parte il ciclo dedicato alle principesse Disney. Si comincia con lo splendido Cenerentola del 1950, su Rai1 alle 21.20.

Martedì 29 dicembre 2020

Rai1 prosegue la maratona Disney con La bella e la bestia, altra indimenticabile pellicola d'animazione, del 1991.

Mercoledì 30 dicembre 2020

La trilogia delle principesse su Rai1 si chiude con Biancaneve e i sette nani, il primo classico Disney del 1937.

Giovedì 31 dicembre 2020

Ancora Disney, stavolta su Rai2, con la prima serata dedicata a Gli Aristogatti.

Sabato 2 gennaio

Rai2 manda in onda in prime time The Greatest Showman, musical con Hugh Jackman nei panni del grande impresario circense P. T. Barnum. Le note sono grandi protagoniste anche su Rai3 con lo splendido La La Land con Ryan Gosling ed Emma Stone.

Domenica 3 gennaio

Ancora film d'animazione: Hotel Transylvania 3 va in onda in 1° tv su Rai1 in prima serata.

Lunedì 4 gennaio

Rai1 propone in prima serata Il mistero della casa del tempo, fantasy con Cate Blanchett, Jack Black e Kyle MacLachlan.

Martedì 5 gennaio

Per aspettare l'arrivo dell'Epifania, niente di meglio che La befana vien di notte su Rai1, con Paola Cortellesi. Rai2 propone invece Peter Rabbit, adattamento cinematografico dei celebri libri di Beatrix Potter.

Mercoledì 6 gennaio 2020

Il giorno della Befana è destinato ai più piccoli e Sky Cinema Uno manda in onda alle alle 21.15 Me Contro Te – Il film: La vendetta del Signor S.

In aggiornamento