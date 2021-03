Si aggiunge anche Filippo Bisciglia alla lista di coloro che puntano il dito contro Pietro Delle Piane, dopo l'exploit nella puntata di Live-Non è la D'Urso, dove ha dichiarato di aver "recitato un copione" durante la sua partecipazione a Temptation Island con Antonella Elia. La conduttrice ha immediatamente preso le distanze da quanto comunicato dall'attore in diretta, intanto la Fascino, la casa di produzione messa in piedi da Maria De Filippi e che realizza lo show di Canale 5, ha denunciato l'ospite di Barbara D'Urso. In queste ore, poi, è intervenuto anche il conduttore del programma che si è detto dispiaciuto per quanto affermato dall'attore.

Filippo Bisciglia contro Pietro Delle Piane

Le affermazioni di Pietro Delle Piane non sono piaciute a molte persone che hanno preso parte ad una delle trasmissioni più seguite del palinsesto Mediaset, dal momento che sono risultate pretenziose e non veritiere. Filippo Bisciglia con una story su Instagram si rivolge all'attore sbugiardandolo e scrivendo:

Il giorno dopo il falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi? abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, piangevi, ti disperavi per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island, mi hai detto più volte: Filippo mi dispiace tanto per Antonella, l'ho fatta soffrire, non mi sono regolato. Quando ieri sera ti ho sentito dire ho recitato un copione ci sono rimasto troppo male…anche le tue lacrime erano un copione? Sarebbero state molto più belle queste frasi ieri sera, perché raccontano un Pietro migliore, un Pietro vero.

Il commento di Manila Nazzaro

Sono arrivati, intanto, anche i commenti di altri volti noti come Manila Nazzaro che ha partecipato all'edizione incriminata, con protagonista la coppia Elia-Delle Piane. L'ex Miss Italia ha ribadito come sia lei che il suo compagno, Lorenzo Amoruso, non avessero mai recitato, aggiungendo: "Se hai recitato hai fatto del male a molte persone: in primis ad Antonella e poi a te stesso".