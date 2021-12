Felicissima Sera torna su Canale 5: confermata la seconda stagione dello show di Pio e Amedeo Pio e Amedeo sono pronti a conquistare la prima serata di Canale 5 con il loro show rivelazione del 2021, Felicissima Sera: dopo il GF Vip, il duo comico pugliese tornerà a far sorridere il pubblico.

A cura di Gaia Martino

Dopo il grande successo della prima edizione, non c'erano molti dubbi sulla riconferma dello show. I comici pugliesi Pio e Amedeo con il loro Felicissima Sera hanno portato su Canale 5 un'ondata da intrattenimento, risate e gag esilaranti. Si resero protagonisti di Canale 5 per diversi giorni anche a seguito di un monologo sul politicamente corretto che scatenò enormi polemiche. Il programma rivelazione del 2021 ha ottenuto ottimi ascolti conquistando dal 20% ad oltre il 22% di share. Secondo quanto rivela Tv Blog avrebbe già trovato una sua collocazione nel palinsesto televisivo del 2022.

Felicissima Sera torna in tv con qualche novità

A quanto pare la seconda edizione di Felicissima Sera è già in work in progress. Pio e Amedeo stanno preparando lo show che potrebbe arrivare su Canale 5 il prossimo marzo, dopo la fine del Grande Fratello VIP 6. Tv Blog fa sapere che la data di inizio potrebbe essere il 17 marzo.

Le novità riguardano il giorno di messa in onda ed il numero di puntate emesse. Il duo pugliese lo scorso aprile ha intrattenuto i telespettatori per tre venerdì di seguito. Felicissima Sera 2 avrebbe già una collocazione nel palinsesto televisivo del 2022: potrebbe regalare risate, ospiti e intrattenimento per quattro serate in onda il giovedì sera.

"Noi in tv non dobbiamo educare"

Hanno debuttato nel piccolo schermo su Telefoggia, prima di farsi notare dalle emittenti Rai. Come inviati de Le Iene hanno iniziato a conquistare il pubblico ma con Emigratis hanno avuto il vero e proprio boom del successo. In un'intervista per il Corriere Pio D'Antini e Amedeo Grieco hanno parlato della loro comicità che ha conquistato il pubblico italiano. La tv, secondo il loro parere, non ha nulla da insegnare, compito per genitori e insegnanti. Per questo motivo è nato Emigratis, il programma che li vede in giro per il mondo mentre importunano VIP e belle donne. Nonostante la notorietà raggiunta con il programma – hanno ammesso – "ci siamo vergognati. Interpretavamo dei personaggi, mettevamo una maschera e facevamo cose che mai faremmo nella vita vera".