Fedez torna in Rai, sarà ospite da Fabio Fazio: è la prima volta dopo il Concertone del 1 maggio

A cura di Elisabetta Murina

Fedez torna sulle reti Rai. L'ultima volta che è apparso sulla televisione pubblica risale al concerto del primo maggio. In quell'occasione, il suo discorso a favore del DDL Zan e le accuse contro alcuni esponenti della Lega avevano suscitato molte polemiche. Adesso il rapper sarà ospite di Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa, in onda su Rai3 a partire da domenica 3 ottobre alle ore 20.

Fedez ospite di Che tempo che fa su Rai3

Fedez sarà ospite della prima puntata della seconda edizione di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio che andrà in onda domenica 3 ottobre su Rai3. A darne notizia è stato lo stesso conduttore che, in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: "Avremo Orietta Berti, la regina dell'estate, con Fedez e Achille Lauro". Sono passati cinque mesi dall'ultima volta in cui il rapper e marito di Chiara Ferragni è stato ospitato dalle reti Rai. L'occasione era il concerto del primo maggio, dove Fedez aveva tenuto un monologo a sostegno del ddl Zan, rivolgendo durissime parole nei confronti di alcuni esponenti della Lega e accusando la Rai di aver voluto controllare preventivamente il testo del discorso.

Cosa è cambiato nei vertici Rai dal Concertone a oggi

Negli scorsi mesi, ai vertici delle reti Rai c'è stato un cambiamento importante: Carlo Fuortes è stato nominato nuovo amministratore delegato, prendendo il posto di Fabrizio Salini. All'epoca del concerto del primo maggio, l'ex Ad Rai era intervenuto sulla vicenda con una nota per chiarire che Rai3 non aveva mai censurato nessuno, né Fedez né tantomeno altri artisti. Il direttore e il vicedirettore di Rai3, invece, sono rimasti gli stessi: Franco Di Mare e Ilaria Capitani. Con quest'ultima, Fedez aveva parlato al telefono e aveva poi pubblicato integralmente la conversazione in cui gli veniva chiesto "di adeguarsi al sistema".