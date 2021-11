Federico Lauri mette a tacere i dubbi sul suo orientamento: “Sono etero, non ho nulla da nascondere” Ospite di Serena Bortone Federico Fashion Style chiarisce una volta per tutte che i dubbi sulla sua sessualità sono fastidiosi e infondati: “Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto problemi”, spiega. “Per me vestirmi così è la normalità”.

A cura di Giulia Turco

Federico Lauri è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla sua partner di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina. Il parrucchiere dei Vip, conosciuto in tv come Federico Fashion Style, è stato incalzato dalla conduttrice su una questione sollevata nel corso del programma di Milly Carlucci, relativo alla sua sessualità. Rispondendo alle domande della Bortone, Lauri ha chiarito una volta per tutte di essere eterosessuale.

Federico Fashion Style chiarisce i dubbi sulla sua sessualità

Nella puntata di lunedì 22 novembre, il parrucchiere si è aperto su un tema delicato che riguarda la sua vita privata e soprattutto la sua adolescenza, del quale aveva già parlato a Ballando. Quando era un ragazzino, durante il periodo della scuola, faticava ad integrarsi con i compagni per via della sua personalità estrosa e non compresa. Spesso le persone giudicavano il suo orientamento sessuale solo per via delle paillettes e i vestiti eccentrici e scintillanti. “Quando passi ti devono guardare”, è il suo motto. “Federico già da piccolo amava essere eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi”, hanno spiegato i suoi genitori presenti in studio a Serena Bortone. “All’asilo amava abbellire le altre bambine”.

Federico Lauri è sposato con Letizia ed è padre di Sophie Maelle

“Ma io sono etero non ho nulla da nascondere”, ha messo in chiaro Lauri. “Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”. Il parrucchiere dei vip infatti è sposato con Letizia Porcu, una ragazza di Anzio classe 1989. La loro storia dura da circa 10 anni e ha dato vita ad una bambina, Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite fecondazione assistita. Il parrucchiere di Anzio, accerchiato dall'amore della sua famiglia, oggi non si cura più di certe critiche sterili: "Non mi è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto”.