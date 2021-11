Federico Fashion Style, i genitori contro giuria Ballando: “Lo psicanalizzano, ha messo una corazza” I genitori di Federico Lauri sono intervenuti per difendere il figlio, che ritengono vittima di un pregiudizio da parte della giuria di Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

Federico Fashion Style è stato difeso dai suoi genitori nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle. I signori Lauri sono convinti che Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto cerchino di psicanalizzare il figlio, basandosi sulla sua apparenza, anziché limitarsi a giudicare semplicemente il suo modo di ballare.

I genitori di Federico Lauri contro la giuria

I genitori di Federico Lauri, in un videomessaggio, hanno accusato la giuria di giudicare il figlio per l'aspetto e il look:

"Non capiamo perché si concentrino sull'essere di Federico. Lui ha sempre portato le paillettes. Ci sono delle volte che la giuria si concentra su Federico come fosse una sorta di psicanalisi. Federico si sa difendere da solo. Sta anni luce avanti. Federico in questo momento si è creato una corazza, ma gliel'hanno fatta indossare loro. Lui affronta tutto con determinazione".

La giuria di Ballando con le stelle è divisa su Federico Fashion Style

Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina hanno eseguito un paso doble. Vediamo come la giuria ha accolto la loro esibizione. Carolyn Smith: "Mi è piaciuto tantissimo. Ha fatto tante figure, tra cui passi molto difficili. Mi è piaciuto, era tutto al suo posto". Canino: "È piaciuto anche a me, l'ho trovato elegante. Hai fatto uno scatto in avanti. Sono d'accordo con i tuoi genitori che hai messo una barriera, se la tirassi giù faresti molto di più". Guillermo Mariotto: "Per me era una pantomima. Non mi è piaciuto. Poi della sua vita privata, dei suoi trascorsi, non mi interessa niente". Ivan Zazzaroni: "Complessivamente mi sei piaciuto, ma a volte ti perdi un po'". Selvaggia Lucarelli: "Sta ascoltando quello che gli sto dicendo, stai diventando cattivo, strafottente nel ballo. Sei entrato nella sfida. Hai voglia di stupirci, hai abbassato le difese". Si è portato a casa 39 punti.