Ballando con le stelle, Federico Lauri contro Selvaggia Lucarelli: “Abbiamo dei conti in sospeso” Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli si punzecchiano rivangando vecchi battibecchi nati sui social. “Ti conosco, so che sei provocatorio e strafottente”, lo stuzzica la giornalista. “Ricordo, abbiamo dei conti da regolare. Ci sono anche i video che testimoniano”.

A cura di Giulia Turco

Federico Lauri va in escandescenza in un battibecco con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Prima della sua esibizione scintillante in coppia con Anastasia Kusmina in una scenografia a tema Willy Wonka, va in onda una clip nella quale il parrucchiere dei vip racconta un lato inedito della sua personalità istrionica, più fragile e insicuro. Alle sue parole non credono affatto i giudici Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli con la quale scatta lo scontro, in nome di vecchi rancori riportati a galla.

Il racconto di Federico Lauri e la reazione dei giudici

"Essere fashion e glamour non è compreso da tutti. Quando ero ragazzino, ero molto diverso dai miei compagni, andavano alle feste in tuta, io andavo con le palette sulla felpa", racconta oggi il noto parrucchiere dei vip. "Oggi, quando la gente per strada dice che sono gay, non ci faccio neanche più caso. Non sono le paillettes che identificano la sessualità di una persona", si difende. Fabio Canino replica duramente: "Alla clip non credo molto, non penso che tu sia sincero". Si accoda Selvaggia Lucarelli: "Sono d’accordo, non credo alla versione fragile che vuoi dare di te. Credo che la tua cifra sia la strafottenza, ti conosco anche fuori dal programma e so che sei provocatorio, a volte strafottente", tuona la giornalista. "Infatti ci conosciamo bene, te lo ricordi?", coglie la palla al balzo Lauri. "Abbiamo dei conti da regolare. Ci sono anche i video che testimoniano", incalza. "Mica siamo i Casamonica, non abbiamo nessun conto da regolare", si smarca la Lucarelli.

Cos'è successo tra Federico Lauri e Selvaggia Lucarelli

Non è la prima volta che Lauri e la giornalista si punzecchiano. Lo scontro in studio a Ballando fa riferimento a diversi episodi avvenuti tramite social, uno dei quali quello risalente all'estate 2020. Tutto ha avuto origine da una Instagram Story della giornalista che aveva criticato il comportamento del parrucchiere, salito a bordo di un traghetto per la Sardegna, nonostante avesse sintomi influenzali e febbre. Lauri si era smarcato dalle accuse, spiegando di essersi preventivamente sottoposto al test sierologico con esito negativo.