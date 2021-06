Nonostante sia appena iniziata la stagione estiva in tv, già si sta pensando ai possibili sviluppi dei programmi che saranno presenti in quella invernale. Dopo la presentazione dei palinsesti, tenutasi il 22 giugno, c'è la conferma ufficiale che alcuni show sono stati rinnovati anche per il prossimo autunno-inverno e, infatti, ecco che ritornerà nel sabato sera di Rai1 anche Ballando con le stelle. La conduttrice starebbe già cercando i prossimi ballerini in gara e, secondo quanto anticipato su Dagospia da Giuseppe Candela, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia adocchiato un concorrente piuttosto particolare: Federico Fashion Style.

"Federico Fashion Style voluto da Milly Carlucci"

Il programma di Milly Carlucci rappresenta da sempre uno dei punti cardine della rete ammiraglia della Rai, alla quale ha portato grandi risultati in termini di ascolti, raramente calati nel corso degli anni di messa in onda. Sulla testata diretta da Roberto D'Agostino si legge: "Milly Carlucci ha messo gli occhi su Federico Fashion Style che dovrebbe essere, salvo colpi di scena, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda dal 16 ottobre su Rai1″. Sembrerebbe, quindi, che l'hair stylist di Anzio potrebbe imparare a volteggiare, affidandosi alle competenze di una delle insegnanti della scuola di ballo di Rai1. Altra novità del programma, a quanto pare, sarebbe l'assenza di Guillermo Mariotto, sebbene non sia stata ancora confermata.

Il desiderio di partecipare al GF Vip

Per quanto riguarda Federico Fashion Style, invece, non è chiaro se ci sia stata effettivamente una proposta da parte di Milly Carlucci, ma senza dubbio Federico Lauri (il suo nome anagrafico) più volte ospite nei programmi Mediaset e in particolare nel salotto di Barbara D'Urso non avrebbe disdegnato una chiamata per il Grande Fratello Vip. Recentemente, infatti, aveva detto: "Ho ricevuto tante proposte per partecipare al Grande Fratello Vip. In questo momento però sono impegnato con il mio programma. Mi piacerebbe molto partecipare perché sarebbe una sfida interessante".