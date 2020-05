Si chiama Fabio Occhipinti l’uomo che si è “nascosto” dietro lo pseudonimo Occhi Blu per corteggiare Gemma Galgani nel corso della breve fase intitolata “Corteggia con le parole” sperimentata quest’anno dal dating show di Canale5. Siciliano di 38 anni, Fabio sarebbe proprietario di un hotel a Ragusa. Single, ha deciso di lasciare il programma dopo una sola esterna con Gemma a causa dell’evidente interesse di lei nei confronti del 26enne Nicola Vivarelli. “Siamo opposti, per cui non posso essere idoneo” ha spiegato Fabio riferendosi proprio al giovane ufficiale della marina mercantile. Ha quindi lasciato il programma.

Occhi Blu ha corteggiato virtualmente Gemma Galgani

Fabio Occhipinti ha corteggiato virtualmente Gemma Galgani per circa un mese utilizzando il nickname Occhi Blu. Aveva specificato fin dall’inizio di avere 38 anni ma la differenza d’età con Gemma non ha mai rappresentato un problema per la dama 70enne del trono over. Lo dimostra il flirt nato con il giovanissimo Nicola.

Perché Occhi Blu ha lasciato Uomini e Donne

Tra Fabio e Gemma c’è stata una sola esterna, terminata la quale i due si sono rivisti in studio. Fin dall’inizio, però, Occhipinti ha chiarito la sua perplessità. “Ti ho scritto per un mese, poi avresti potuto continuare a scrivermi tu” ha fatto notare a Gemma, tentando di spiegarle di non avere sentito l’interesse della donna nei suoi confronti, distanza che lo avrebbe indotto a interrogarsi a proposito della eventuale buona riuscita della loro conoscenza. La dama ha aggiunto di avere ammesso fin dall’inizio che avrebbe frequentato contemporaneamente altri uomini allo scopo di comprendere chi le interessasse di più tra loro. “Quindi vi salutate” è stata la conclusione di Maria De Filippi che ha ringraziato Fabio prima che l’uomo lasciasse lo studio.