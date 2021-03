Il futuro lavorativo di Fabio Fazio è incerto. Ancora? Pare di sì. Il conduttore di Che tempo che fa, in una conversazione con Paolo Mieli nel corso della puntata andata in onda il 14 marzo 2021, ha spiegato: "Io qui finisco a maggio, poi non lo so cosa farò. Adesso ci penso". Una telenovela che ha il sapore retrò, considerato che già le stagioni che hanno portato lo slittamento del programma da Rai1 a Rai2, non hanno fatto altro che portare un clima teso tra le parti. Ieri sera, mentre Paolo Mieli era in collegamento, quelle parole hanno prodotto il primo effetto straniante. "Io finisco a maggio, poi non so cosa farò" vuol dire tutto e vuol dire niente. Di certo, il conduttore è in scadenza di contratto e ci ha tenuto a farlo sapere in diretta tv.

La battuta rilanciata anche sui social

Una battuta che è stata rilanciata anche dal canale twitter ufficiale del programma, segno che la missiva è in qualche modo "approvata". Nuovi assetti e nuovi equilibri stanno per prodursi in Rai, con l'amministratore delegato Fabrizio Salini in scadenza, e le parole di Fabio Fazio sono sembrate rivolte al futuro che verrà. Un futuro che resta incerto, in relazione alla direttiva che risolve il conflitto di interessi in Rai. Un'altra annosa vicenda che ha visto sempre il produttore-conduttore in prima linea, bersaglio di una sorta di repulisti che lo vedrebbe ingabbiato in un doppio ruolo inconciliabile con la nuova policy del servizio pubblico.

Gli ascolti tv sono ottimi

Restando allo spettacolo, la formula consolidata ormai non conosce stanchezza. Gli ascolti sono lì per dare ragione a questo assioma: 3.1 milioni di spettatori per l'11.3% di share e picchi di ascolto di quasi 3 milioni e 700 mila spettatori pari al 13.43% di share. Numeri che proiettano Che Tempo Che fa al secondo posto tra i più visti della domenica per valori assoluti. Un risultato ottimo soprattutto in relazione al fatto che il programma si piazza alle spalle del finale di stagione di Lolita Lobosco, che ha fatto 7 milioni di telespettatori. Fabio Fazio ha scelto la puntata giusta per lanciare la sua frecciatina.