Le Indagini di Lolita Lobosco chiude come aveva iniziato. La quarta e ultima puntata della fiction con protagonista Luisa Ranieri è stata seguita da una media di 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share, a conferma dell'eccellente stato di salute dei prodotti di Rai Fiction e a margine di una settimana che ha visto andare in onda l'ultimo episodio inedito del Commissario Montalbano e il film per la Tv sulla storia di Nada, entrambi accolti da eccellenti dati di ascolti.

Lolita Lobosco, ci sarà una seconda stagione?

Al netto della giusta prudenza di Luisa Ranieri, che in un'intervista a Fanpage.it si era limitata a dire che pur essendoci a disposizione altri racconti di Gabriella Genisi non vi era certezza su nuovi episodi de Le Indagini di Lolita Lobosco, ascolti del genere rendono quasi scontata una seconda stagione.

Gli ascolti delle altre reti

La fiction di Rai1 stacca nettamente le altre reti, ma può sorridere Fabio Fazio, visto che il suo Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.121.000 spettatori con l’11.3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 spettatori con il 6.5%. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.004.000 spettatori con uno share dell’11.8% (presentazione a 2.304.000 e l’8.4%). A seguire troviamo Non è l’Arena ha registrato 1.345.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 1.006.000 spettatori con il 7.2% nella seconda parte (presentazione a 1.280.000 e il 4.6%), mentre su Italia1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Lo specialista registra 605.000 spettatori, corrispondenti al 2.5%). Meglio fa su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel che incolla al piccolo schermo 604.000 spettatori (pari al 2.2% di share). Sul Nove Tra le nuvole è seguito da 267.000 spettatori con l’1.1% di share.