La nuova stagione de Le indagini di Lolita Lobosco si farà? Il primo ciclo di quattro puntate sta ormai volgendo al termine. Domenica 14 marzo andrà in onda su Rai1 l'ultima puntata, dunque il finale della prima stagione della serie con Luisa Ranieri, Lunetta Savino e la guest star Raz Degan. Gli spettatori hanno seguito con affetto gli episodi e ora si chiedono: Le indagini di Lolita Lobosco 2 si farà? Proviamo a dare una risposta basandoci sulle dichiarazioni della protagonista della miniserie e sui dati di ascolto.

Le parole di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha replicato alla possibilità che la serie tv Le indagini di Lolita Lobosco possa avere la seconda stagione. L'attrice ha spiegato che Gabriella Genisi ha scritto otto romanzi dedicati al vicequestore Lolita Lobosco: La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Uva noir, Gioco pericoloso, Spaghetti all'assassina, Mare nero, Dopo tanta nebbia, I quattro cantoni. La trama delle puntate de Le indagini di Lolita Lobosco è tratta solo da quattro di questi romanzi. Dunque, non manca il materiale narrativo per costruire la seconda stagione. Inoltre, l'attrice ha anche rimarcato come sarebbero stati rilevanti i dati di ascolto registrati dalla fiction. Le sue parole sono state: "Questa prima stagione riprende quattro dei racconti di Gabriella Genisi. Ce ne sono altri, ma per ora attendiamo di capire come andrà".

Il successo negli ascolti di Lolita Lobosco

Vediamo, allora, quali sono i dati di ascolto delle prime tre puntate. Il primo episodio, intitolato La circonferenza delle arance, è andato in onda il 21 febbraio ed è stato seguito da 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share. Il secondo episodio, intitolato Solo per i miei occhi, è stato trasmesso il 28 febbraio e ha registrato 6.849.000 spettatori pari al 29.8% di share. La terza puntata, intitolata Spaghetti all'assassina, trasmessa il 7 marzo invece ha interessato 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share. Nel momento in cui scriviamo, non è ancora andato in onda il finale di stagione, ma è facile notare come i dati di ascolto non solo siano elevatissimi, ma non abbiano registrato eccessivi scossoni. Insomma, la serie tv con Luisa Ranieri e Lunetta Savino, diretta da Luca Miniero ha dimostrato di saper fidelizzare gli spettatori che hanno continuato a seguire con attenzione le vicende lavorative e sentimentali della grintosa Lolita Lobosco. Questo fattore depone di certo a favore di una nuova stagione. Ora non resta che attendere che la Rai si esponga ufficialmente sulla questione.