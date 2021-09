Emmy 2021, RuPaul è l’attore afroamericano più premiato nella storia Con le sue 11 statuette, RuPaul Charles è l’afroamericano più premiato nella storia degli Emmy Awards. Conosciuto nel mondo dello spettacolo soprattutto come drag queen e presentatore, ha vinto il suo undicesimo premio per la tredicesima stagione del reality “RuPaul’s Drage Race”. Sul palco, ha dedicato il riconoscimento alla comunità LGBTQ+ e ai giovani queer.

A cura di Elisabetta Murina

Con le sue 11 statuette, RuPaul Charles ha stabilito un nuovo record: è l'afroamericano più premiato nella storia degli Emmy Awards. Conosciuto nel mondo dello spettacolo soprattutto come drag queen e presentatore, ha vinto il suo undicesimo premio per la tredicesima stagione di RuPaul's Drage Race nella categoria miglior reality. RuPaul ha così battuto il precedente detentore del record, il direttore della fotografia Donald A. Morgan.

RuPaul dedica l'undicesimo premio alla comunità LGBTQ+

Salendo sul palco dei vincitori della 73esima edizione degli Emmy, RuPaul ha voluto dedicare la sua vittoria alla comunità LGBTQ+ e ai giovani queer: "Davvero grazie a tutti gli adorabili bambini del nostro show. Sono così gentili da raccontare le loro storie di coraggio su come affrontare questa vita difficile, che oggi lo è ancora di più. Per voi, bambini che guardate, c'è una comunità che vi sta aspettando".

RuPaul alla 73esima edizione degli Emmy Awards

Di cosa parla il reality RuPaul's Drag Race

Conosciuto in Italia come America's Next Drag Queen, il reality condotto da RuPaul debutta in America nel 2009 e diventa un successo mondiale. Ogni settimana i concorrenti, drag queen americane e non solo, si sfidano a colpi di ballo, esibizioni e creazioni di look, seguendo un tema ben preciso. Ospiti del programma sono spesso star di fama mondiale, come Lady Gaga, Nicki Minaj e Ariana Grande. Alla fine di ogni puntata un concorrente viene eliminato. L'ultimo che rimane verrà incoronato America's Next Drag Superstar, ricevendo diversi premi. Il reality ha vinto 4 premi durante i Creative Arts Emmys della scorsa settimana, dove La regina degli scacchi e WandaVision hanno dominato la scena.

Leggi anche Le foto di Jodie Foster con la moglie Alexandra Hedison a Cannes 2021

Chi è RuPaul Charles

Nel corso della sua carriera, RuPaul Charles ha spaziato dalla musica alla televisione: ha realizzato 14 dischi duettando anche con Elton John, ha lavorato con registi come Spike Lee ed è stato perfino il volto del noto brand di make up Mac. In occasione dei Creative Arts Emmys della scorsa settimana, ha parlato dei suoi esordi: "Ho iniziato in televisione 40 anni fa su una stazione di accesso pubblico ad Atlanta, in Georgia. Un piccolo spettacolo chiamato The American Music Show". Nel 2009 ha poi creato il format RuPaul's Drag Race e oggi è conosciuto principalmente come drag queen e conduttore.