Emmy Awards 2021, tutti i vincitori da The Crown a Kate Winslet e Ted Lasso Gli Emmy Awards 2021 si sono tenuti a Los Angeles, in una cerimonia in presenza. I vincitori hanno potuto ritirare la loro statuetta e lasciarsi alle spalle il ricordo della premiazione virtuale. Le serie più premiate sono state The Crown di Netflix e Ted Lasso, serie comica di Apple Tv+. A ricevere l’Oscar della tv anche Kate Winslet.

A cura di Daniela Seclì

Nella notte del 20 settembre, alle 02:00 ora italiana, si è tenuta la settantatreesima edizione degli Emmy Awards. A Los Angeles è stato incoronato il meglio delle serie televisive. Quest'anno l'evento si è svolto in presenza. I nominati, tutti rigorosamente vaccinati e la cui negatività al Covid era stata attestata anche dal tampone, hanno potuto lasciarsi alle spalle la freddezza delle cerimonie virtuali. Gli Emmy Awards 2021 non hanno riservato particolari sorprese. Super premiata la serie tv di Netflix The Crown, ma anche Ted Lasso di Apple Tv+. A ricevere l'Oscar della tv, anche Kate Winslet per il suo ruolo nella serie Omicidio a Easttown. Ecco tutti i vincitori.

I vincitori degli Emmy Awards 2021

Miglior serie drammatica: The Crown

Miglior serie comedy: Ted Lasso

Miglior miniserie: La regina degli scacchi

Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Josh O’Connor (The Crown)

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Olivia Colman (The Crown)

Miglior attore protagonista in una serie comedy: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice protagonista in una serie comedy: Jean Smart (Hacks)

Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film per la tv: Ewan McGregor (Halston)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o in un film per la tv: Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore protagonista in una serie comedy: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tobias Menzies (The Crown)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Gillian Anderson (The Crown)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o in un film per la tv: Evan Peters (Omicidio a Easttown)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o in un film per la tv: Julianne Nicholson (Omicidio a Easttown)

Miglior film per la tv: Dolly Parton’s Christmas on the Square (Natale in città con Dolly Parton).